https://sputniknews.com.tr/20231111/chpden-golge-kabineli-yeni-myk--1077297794.html

CHP’den 'Gölge Kabineli' yeni MYK

CHP’den 'Gölge Kabineli' yeni MYK

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri belirlendi. İki bölümden oluşan MYK'de, siyasi işlerin yürütüleceği bir 'Gölge Kabine' ve... 11.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-11T18:17+0300

2023-11-11T18:17+0300

2023-11-11T18:17+0300

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CHP'de genel başkanın değiştiği 38. Olağan Kurultayı'nın ardından partinin yeni MYK üyeleri belli oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında toplanan Parti Meclisi'nde (PM) yeni dönem MYK'sinde yer alacak isimler yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından belirlendi.Toplantıda MYK üyelerinin yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Kabine Sistemindeki bakanlıkların çalışmalarını izleyecek bir 'Gölge Kabine' oluşturuldu.Türkiye’de hiçbir il ve ilçede genel başkanının söz verdiği ya da değişim ekibinin söz verdiği bir belediye başkan adaylarının olmadığını ifade eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şunları kaydetti: MYK’da Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Parti Sözcüsü ise Deniz Yücel seçildi. MYK’ya göre Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, Medya ve Halka İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin ve Sayman Özgür Karabat oldu. Gölge Kabine olarak görev yapacak diğer MYK üyeleri ise şöyle: “Adalet Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Aile Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalar, Dışişleri Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç,İçişleri Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe,Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koza Yardımcı, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Milli Savunma Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Sağlık Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun Okakın, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Ticaret Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir, Ulaştırma Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu.”

https://sputniknews.com.tr/20231110/10-kasim-taksimdeki-torende-chp-celenk-getirmeyi-unuttu-1077268214.html

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