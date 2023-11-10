https://sputniknews.com.tr/20231110/10-kasim-taksimdeki-torende-chp-celenk-getirmeyi-unuttu-1077268214.html

Taksim’deki 10 Kasım törenine CHP çelenksiz katıldı

Taksim’deki 10 Kasım törenine CHP çelenksiz katıldı

Atatürk, vefatının 85’inci yıl dönümünde Taksim'de düzenlenen törenle anıldı. Törende siyasi partilerin çelenk sunması esnasında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür... 10.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-10T12:37+0300

2023-11-10T12:37+0300

2023-11-10T13:05+0300

türkiye

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

çelenk

taksim

ekrem imamoğlu

anma

atatürk

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Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefatının 85’inci yıl dönümünde Taksim Cumhuriyet Anıtı'nın bulunduğu bölgede tören düzenlendi.Tören kapsamında Taksim Cumhuriyet Anıtı’na sırasıyla İstanbul Valiliği, İstanbul Garnizon Komutanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul 1 No'lu ve 2 No'lu Baro Başkanlıklarının çelenkleri sunuldu. Daha sonra siyasi partilerin çelenklerinin sunumuna geldi. AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Zafer Partisi’nin İstanbul İl Başkanlıklarına ait çelenkler sunulurken, CHP İstanbul İl Başkanlığına ait çelenk alanda olmadığı için sunulamadı. Törende CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise çelenk olmadan selamlamada bulundu.Çelenk gecikmeli konduTörenin ardından CHP'nin çelengi de yerine yerleştirildi. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik sosyal medya hesabından çelenk önünde fotoğraf paylaştı.

https://sputniknews.com.tr/20231110/ataturkun-ebedi-istirahatgahi-anitkabirde-fotograflarla-10-kasim--1077263511.html

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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), çelenk, taksim, ekrem imamoğlu, anma, atatürk