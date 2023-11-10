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Taksim’deki 10 Kasım törenine CHP çelenksiz katıldı
Taksim’deki 10 Kasım törenine CHP çelenksiz katıldı
Atatürk, vefatının 85’inci yıl dönümünde Taksim'de düzenlenen törenle anıldı. Törende siyasi partilerin çelenk sunması esnasında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür... 10.11.2023, Sputnik Türkiye
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cumhuriyet halk partisi (chp)
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Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefatının 85’inci yıl dönümünde Taksim Cumhuriyet Anıtı'nın bulunduğu bölgede tören düzenlendi.Tören kapsamında Taksim Cumhuriyet Anıtı’na sırasıyla İstanbul Valiliği, İstanbul Garnizon Komutanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul 1 No'lu ve 2 No'lu Baro Başkanlıklarının çelenkleri sunuldu. Daha sonra siyasi partilerin çelenklerinin sunumuna geldi. AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Zafer Partisi’nin İstanbul İl Başkanlıklarına ait çelenkler sunulurken, CHP İstanbul İl Başkanlığına ait çelenk alanda olmadığı için sunulamadı. Törende CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise çelenk olmadan selamlamada bulundu.Çelenk gecikmeli konduTörenin ardından CHP'nin çelengi de yerine yerleştirildi. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik sosyal medya hesabından çelenk önünde fotoğraf paylaştı.
https://sputniknews.com.tr/20231110/ataturkun-ebedi-istirahatgahi-anitkabirde-fotograflarla-10-kasim--1077263511.html
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), çelenk, taksim, ekrem imamoğlu, anma, atatürk
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), çelenk, taksim, ekrem imamoğlu, anma, atatürk

Taksim’deki 10 Kasım törenine CHP çelenksiz katıldı

12:37 10.11.2023 (güncellendi: 13:05 10.11.2023)
© İHA / ERHAN CAN - MURAT HOROZ-AW07345810 Kasım Taksim’deki törende CHP çelenk getirmeyi unuttu
10 Kasım Taksim’deki törende CHP çelenk getirmeyi unuttu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2023
© İHA / ERHAN CAN - MURAT HOROZ-AW073458
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Atatürk, vefatının 85’inci yıl dönümünde Taksim'de düzenlenen törenle anıldı. Törende siyasi partilerin çelenk sunması esnasında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, çelenksiz selamlamada bulundu. CHP'ye yakın kaynaklar ise tören öncesinde çelengin bir kaza sonucu zarar görmesinden dolayı, geç de olsa çelengin yerine konulduğu belirtti.
Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefatının 85’inci yıl dönümünde Taksim Cumhuriyet Anıtı'nın bulunduğu bölgede tören düzenlendi.
Tören kapsamında Taksim Cumhuriyet Anıtı’na sırasıyla İstanbul Valiliği, İstanbul Garnizon Komutanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul 1 No'lu ve 2 No'lu Baro Başkanlıklarının çelenkleri sunuldu. Daha sonra siyasi partilerin çelenklerinin sunumuna geldi.
AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Zafer Partisi’nin İstanbul İl Başkanlıklarına ait çelenkler sunulurken, CHP İstanbul İl Başkanlığına ait çelenk alanda olmadığı için sunulamadı. Törende CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise çelenk olmadan selamlamada bulundu.

Çelenk gecikmeli kondu

Törenin ardından CHP'nin çelengi de yerine yerleştirildi. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik sosyal medya hesabından çelenk önünde fotoğraf paylaştı.
Anıtkabir'de 10 Kasım - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2023
MULTİMEDYA
Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'de fotoğraflarla 10 Kasım
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