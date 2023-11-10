https://sputniknews.com.tr/20231110/ataturkun-ebedi-istirahatgahi-anitkabirde-fotograflarla-10-kasim--1077263511.html
Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'de fotoğraflarla 10 Kasım
Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'de fotoğraflarla 10 Kasım
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün naaşının, vefatından 15 sene sonra geçici kabrinden taşındığı ebedi israhatgahı Anıtkabir, Aslanlı... 10.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-10T10:11+0300
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10 kasım
anıtkabir
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mustafa kemal atatürk
ankara
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anma
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750 bin metrekarelik alanda yer alan Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir, 10 Kasım'da ziyaretçi akınına uğruyor. Sputnik, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü kabri başında anmak isteyenleri görüntüledi.
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Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'de fotoğraflarla 10 Kasım Abone ol
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün naaşının, vefatından 15 sene sonra geçici kabrinden taşındığı ebedi israhatgahı Anıtkabir, Aslanlı Yol'dan, tören alanına, anıt bloklarından mezar odasına birçok anlamı içinde barındırıyor.
750 bin metrekarelik alanda yer alan Atatürk'ün ebedi istirahatgahı
Anıtkabir, 10 Kasım'da ziyaretçi akınına uğruyor. Sputnik, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü kabri başında anmak isteyenleri görüntüledi. © Sputnik / Osman Nuri Cerit © Sputnik / Osman Nuri Cerit © Sputnik / Osman Nuri Cerit © Sputnik / Osman Nuri Cerit © Sputnik / Osman Nuri Cerit © Sputnik / Osman Nuri Cerit © Sputnik / Osman Nuri Cerit © Sputnik / Osman Nuri Cerit © Sputnik / Osman Nuri Cerit © Sputnik / Osman Nuri Cerit