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Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'de fotoğraflarla 10 Kasım
Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'de fotoğraflarla 10 Kasım
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün naaşının, vefatından 15 sene sonra geçici kabrinden taşındığı ebedi israhatgahı Anıtkabir, Aslanlı... 10.11.2023, Sputnik Türkiye
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750 bin metrekarelik alanda yer alan Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir, 10 Kasım'da ziyaretçi akınına uğruyor. Sputnik, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü kabri başında anmak isteyenleri görüntüledi.
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Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'de fotoğraflarla 10 Kasım

10:11 10.11.2023
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün naaşının, vefatından 15 sene sonra geçici kabrinden taşındığı ebedi israhatgahı Anıtkabir, Aslanlı Yol'dan, tören alanına, anıt bloklarından mezar odasına birçok anlamı içinde barındırıyor.
750 bin metrekarelik alanda yer alan Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir, 10 Kasım'da ziyaretçi akınına uğruyor. Sputnik, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü kabri başında anmak isteyenleri görüntüledi.
© Sputnik / Osman Nuri Cerit
Anıtkabir'de 10 Kasım - Sputnik Türkiye
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© Sputnik / Osman Nuri Cerit
© Sputnik / Osman Nuri Cerit
Anıtkabir'de 10 Kasım - Sputnik Türkiye
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