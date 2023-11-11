https://sputniknews.com.tr/20231111/ankarada-2-milyon-tl-degerinde-tarihi-eser-ele-gecirildi-1077302583.html

Ankara’da 2 milyon TL değerinde tarihi eser ele geçirildi

Ankara’da 2 milyon TL değerinde tarihi eser ele geçirildi

Ankara’nın Ayaş ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla 2 milyon TL değerinde tarihi eser ele geçirildi. 11.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-11T23:52+0300

2023-11-11T23:52+0300

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türkiye

tarihi eser

ankara

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Ankara İl Jandarma Komutanlığınca Kültür ve Tabiat Varlıkları'nın Korunması ile Kaçakçılığın Önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında 6 Kasım günü Ayaş ilçesinde yapılan istihbari çalışmalar neticesinde S.A. adlı şahsın müşteri arayışında olduğu öğrenildi.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda S.A.’nın aracında yapılan arama sonucunda piyasa değeri 2 milyon Türk Lirası olan, 52 adet Roma ve Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen bronz ve gümüş sikke, 23 adet süs objesi, 26 adet metal obje olmak üzere toplam 101 adet tarihi eser ele geçirildi. Operasyonda ele geçirilen tarihi eserlere ve malzemelere el konulurken yakalana Y.B., S.A. ve Z.P. hakkında adli işlemler başlatıldı.

https://sputniknews.com.tr/20231011/bakan-ersoy-acikladi-isvicre-37-parca-tarihi-eseri-turkiyeye-iade-ediyor-1076228589.html

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