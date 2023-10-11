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Peskov: İsrail-Filistin geriliminde eşit mesafe korunmalı, ancak bu çözümde yer alma hakkı verir
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Bakan Ersoy açıkladı: İsviçre 37 parça tarihi eseri Türkiye'ye iade ediyor
Bakan Ersoy açıkladı: İsviçre 37 parça tarihi eseri Türkiye'ye iade ediyor
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Urartu dönemi kap kacak ve Roma dönemi geyik heykelinin yer aldığı 37 parça eserin İsviçre tarafından Türkiye'ye... 11.10.2023, Sputnik Türkiye
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yaşam
türkiye
isviçre
tarihi eser
iade
kültür ve turizm bakanlığı
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye ve İsviçre arasında kültür varlığı eser iadesi anlaşması ile ilgili, "Urartu dönemi kap kacak ve Roma dönemi geyik heykelinin yer aldığı 37 parça eserimiz ait olduğu topraklara dönüyor. İsviçre makamlarından birkaç saat içinde teslim alınacak." dedi.Türkiye ile İsviçre arasında Arkeolojik Kültür Varlıklarının Yasadışı İthali ve Transit Geçişinin Önlenmesi ile İadesine İlişkin Anlaşma, 15 Kasım 2022 tarihinde Ankara’da imzalanmıştı.Anlaşma ile İsviçre makamlarınca tespit edilen kültür varlıklarının ülkemiz uzmanlarınca incelenebilmesi ve Anadolu kökenli olanların ülkemize iadesinin sağlanabilmesi mümkün olmuştu.Anlaşma ile Urartu Dönemine ait bronz kaplar, at koşum takımı parçaları, Kusura tipi idol ile Roma Dönemine ait bir geyik figürini ve gümüş vazo parçasından oluşan kültür varlıkları Türkiye'ye iade edilecek.Eserler Türk Hava Yolları tarafından ücretsiz taşınacak. Büyük önem ve hassasiyet gerektiren taşıma operasyonu, sanat eserleri için hassas kargo odalarına sahip Turkish Cargo’nun uluslararası sertifikalı, alanında uzman ekiplerce gerçekleştirilecek.
https://sputniknews.com.tr/20230918/afyonkarahisarda-roma-donemine-ait-tarihi-eserler-bulundu-1075578930.html
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türkiye, isviçre, tarihi eser, iade, kültür ve turizm bakanlığı
türkiye, isviçre, tarihi eser, iade, kültür ve turizm bakanlığı

Bakan Ersoy açıkladı: İsviçre 37 parça tarihi eseri Türkiye'ye iade ediyor

11:02 11.10.2023
© İHAZeugma kökenli mezar steli Türkiye'ye iade edildi
Zeugma kökenli mezar steli Türkiye'ye iade edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2023
© İHA
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Urartu dönemi kap kacak ve Roma dönemi geyik heykelinin yer aldığı 37 parça eserin İsviçre tarafından Türkiye'ye iade edileceğini açıkladı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye ve İsviçre arasında kültür varlığı eser iadesi anlaşması ile ilgili, "Urartu dönemi kap kacak ve Roma dönemi geyik heykelinin yer aldığı 37 parça eserimiz ait olduğu topraklara dönüyor. İsviçre makamlarından birkaç saat içinde teslim alınacak." dedi.
Türkiye ile İsviçre arasında Arkeolojik Kültür Varlıklarının Yasadışı İthali ve Transit Geçişinin Önlenmesi ile İadesine İlişkin Anlaşma, 15 Kasım 2022 tarihinde Ankara’da imzalanmıştı.
Anlaşma ile İsviçre makamlarınca tespit edilen kültür varlıklarının ülkemiz uzmanlarınca incelenebilmesi ve Anadolu kökenli olanların ülkemize iadesinin sağlanabilmesi mümkün olmuştu.
Anlaşma ile Urartu Dönemine ait bronz kaplar, at koşum takımı parçaları, Kusura tipi idol ile Roma Dönemine ait bir geyik figürini ve gümüş vazo parçasından oluşan kültür varlıkları Türkiye'ye iade edilecek.
Eserler Türk Hava Yolları tarafından ücretsiz taşınacak. Büyük önem ve hassasiyet gerektiren taşıma operasyonu, sanat eserleri için hassas kargo odalarına sahip Turkish Cargo’nun uluslararası sertifikalı, alanında uzman ekiplerce gerçekleştirilecek.
Afyonkarahisar'da mezar kazısında Roma dönemine ait tarihi eserler bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2023
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Afyonkarahisar'da Roma dönemine ait tarihi eserler bulundu
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