https://sputniknews.com.tr/20231011/bakan-ersoy-acikladi-isvicre-37-parca-tarihi-eseri-turkiyeye-iade-ediyor-1076228589.html

Bakan Ersoy açıkladı: İsviçre 37 parça tarihi eseri Türkiye'ye iade ediyor

Bakan Ersoy açıkladı: İsviçre 37 parça tarihi eseri Türkiye'ye iade ediyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Urartu dönemi kap kacak ve Roma dönemi geyik heykelinin yer aldığı 37 parça eserin İsviçre tarafından Türkiye'ye... 11.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-11T11:02+0300

2023-10-11T11:02+0300

2023-10-11T11:02+0300

yaşam

türkiye

isviçre

tarihi eser

iade

kültür ve turizm bakanlığı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/0d/1073500212_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_c1b333954ec9bb5bea8bdd10cb305335.jpg

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye ve İsviçre arasında kültür varlığı eser iadesi anlaşması ile ilgili, "Urartu dönemi kap kacak ve Roma dönemi geyik heykelinin yer aldığı 37 parça eserimiz ait olduğu topraklara dönüyor. İsviçre makamlarından birkaç saat içinde teslim alınacak." dedi.Türkiye ile İsviçre arasında Arkeolojik Kültür Varlıklarının Yasadışı İthali ve Transit Geçişinin Önlenmesi ile İadesine İlişkin Anlaşma, 15 Kasım 2022 tarihinde Ankara’da imzalanmıştı.Anlaşma ile İsviçre makamlarınca tespit edilen kültür varlıklarının ülkemiz uzmanlarınca incelenebilmesi ve Anadolu kökenli olanların ülkemize iadesinin sağlanabilmesi mümkün olmuştu.Anlaşma ile Urartu Dönemine ait bronz kaplar, at koşum takımı parçaları, Kusura tipi idol ile Roma Dönemine ait bir geyik figürini ve gümüş vazo parçasından oluşan kültür varlıkları Türkiye'ye iade edilecek.Eserler Türk Hava Yolları tarafından ücretsiz taşınacak. Büyük önem ve hassasiyet gerektiren taşıma operasyonu, sanat eserleri için hassas kargo odalarına sahip Turkish Cargo’nun uluslararası sertifikalı, alanında uzman ekiplerce gerçekleştirilecek.

https://sputniknews.com.tr/20230918/afyonkarahisarda-roma-donemine-ait-tarihi-eserler-bulundu-1075578930.html

isviçre

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, isviçre, tarihi eser, iade, kültür ve turizm bakanlığı