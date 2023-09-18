https://sputniknews.com.tr/20230918/afyonkarahisarda-roma-donemine-ait-tarihi-eserler-bulundu-1075578930.html

Afyonkarahisar'da Roma dönemine ait tarihi eserler bulundu

Afyonkarahisar'da Roma dönemine ait tarihi eserler bulundu

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde mezar kazısı sırasında Roma dönemine ait 3'lü Hekate ve kuş figürü ile kırık halde Ay Tanrısı Men heykelciği bulundu. 18.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-18T23:03+0300

2023-09-18T23:03+0300

2023-09-18T23:03+0300

türkiye

afyonkarahisar

roma dönemi

tarihi eser

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Afyonkarahisar'da Yeniköy köyündeki kabristanda mezar kazılırken tarihi eser olduğu değerlendirilen heykel, kuş figürü ve kırık objeye rastlandı.Köy muhtarı B.B, durumu jandarmaya bildirdi.Afyonkarahisar Müze Müdürlüğü yetkilileri, yaptıkları incelemede eserlerin Roma dönemine ait 3'lü Hekate ve kuş figürü ile Ay Tanrısı Men heykelciği olduğunu tespit etti.Bulunan eserler, Afyonkarahisar Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

türkiye

afyonkarahisar

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afyonkarahisar, roma dönemi, tarihi eser