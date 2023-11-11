https://sputniknews.com.tr/20231111/800-yildir-suskun-yanardag-uyanmak-uzere-izlandada-ohal-ilan-edildi-bolge-tamamen-bosaltildi-1077291903.html

800 yıldır suskun yanardağ uyanmak üzere: İzlanda'da OHAL ilan edildi, bölge tamamen boşaltıldı

800 yıldır suskun yanardağ uyanmak üzere: İzlanda'da OHAL ilan edildi, bölge tamamen boşaltıldı

İzlanda'daki Fagradalsfjall Yanardağı çevresinde son haftalarda en az 20 bin sarsıntı yaşandı, halk bölgeyi terk etmeye başladı. 11.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-11T13:40+0300

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İzlanda'nın Fagradalsfjall Yanardağı çevresinde son haftalarda en az 20 bin sarsıntı rapor edilmesi ardından bölgede olağanüstü hal ilan edildi. Yetkililer, güneybatıdaki Grindavík kasabasında yaşayan binlerce kişiye önlem olarak bölgeyi tahliye etmelerini emretti. En az 800 yıldır suskun olduğu düşünülen yanardağın sarsıntılardan dolayı tekrar aktifleşme tehlikesi ile karşı karşıya olduğu belirtiliyor. İzlanda Meteoroloji Kurumu, yanardağdan akan magmanın yeraltından ilerlediğini ve yerleşim yerlerinin olduğu bölgede yeryüzüne çıkmasından endişelendiklerini bildirdi. Sismik aktivitelerdeki artış nedeniyle bölgede popüler olan göl ziyarete kapatıldı.Yerel yönetim, halka soğukkanlı bir şekilde bölgeden ayrılma çağrısı yaptı ve bunun 'acil durum önleminin ötesinde bir uyarı' olduğunu belirtti. Bölgeye giden yollar da trafiğe kapatıldı ve çıkışlar için ekipler görevlendirildi.İzlanda dünyada jeolojik aktivitenin en yoğun olduğu yerlerden biri ve ülkede yaklaşık 30 aktif yanardağ alanı bulunuyor. Temmuz ayında da Fagradalsfjall bölgesinde yaşanan patlamalar sonrası birçok turist İzlanda’ya akın etmişti.

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