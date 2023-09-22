https://sputniknews.com.tr/20230922/filipinlerde-yanardagdan-volkanik-gaz-yayildi-sehirler-dumanla-kaplandi-1075685150.html
Filipinler’de yanardağdan volkanik gaz yayıldı: Şehirler dumanla kaplandı
Filipinler’de yanardağdan volkanik gaz yayıldı: Şehirler dumanla kaplandı
Filipinler’in Luzon Ada’sındaki Taal Yanardağı’nın püskürttüğü duman çevre şehirleri kapladı. 22.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-22T15:55+0300
2023-09-22T15:55+0300
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filipinler
yanardağ
luzon
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Filipinler’in Luzon Ada’sında başkent Manila yakınlarındaki Taal Yanardağı, duman püskürtmeye başladı.Çevre şehirlerde gökyüzünün dumanla kaplanması sonucu hava kalitesi düştü.Cavite, Laguna, Batangas ve Manila’da eğitime ara verilirken, yanardağ çevresindeki bölgelerde yaşayanlara evlerinden çıkmamaları çağrısı yapıldı.Filipinler Volkanoloji Ve Sismoloji Enstitüsü, yanardağdaki hareketlilik nedeniyle volkanik gazların yayıldığı uyarısında bulunarak, birinci seviyede alarma geçti.
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Filipinler’de yanardağın püskürttüğü duman şehirleri kapladı
Filipinler’de yanardağın püskürttüğü duman şehirleri kapladı
2023-09-22T15:55+0300
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video, filipinler, yanardağ, видео, luzon
video, filipinler, yanardağ, видео, luzon
Filipinler’de yanardağdan volkanik gaz yayıldı: Şehirler dumanla kaplandı
15:55 22.09.2023 (güncellendi: 15:56 22.09.2023) Abone ol
Filipinler’in Luzon Ada’sındaki Taal Yanardağı’nın püskürttüğü duman çevre şehirleri kapladı.
Filipinler’in Luzon Ada’sında başkent Manila yakınlarındaki Taal Yanardağı, duman püskürtmeye başladı.
Çevre şehirlerde gökyüzünün dumanla kaplanması sonucu hava kalitesi düştü.
Cavite, Laguna, Batangas ve Manila’da eğitime ara verilirken, yanardağ çevresindeki bölgelerde yaşayanlara evlerinden çıkmamaları çağrısı yapıldı.
Filipinler Volkanoloji Ve Sismoloji Enstitüsü, yanardağdaki hareketlilik nedeniyle volkanik gazların yayıldığı uyarısında bulunarak, birinci seviyede alarma geçti.