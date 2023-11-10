https://sputniknews.com.tr/20231110/zelenskiy-ukraynada-sikiyonetimi-ve-seferberligi-uzatan-yasalari-imzaladi-1077244864.html

Zelenskiy, Ukrayna’da sıkıyönetimi ve seferberliği uzatan yasaları imzaladı

Zelenskiy, Ukrayna’da sıkıyönetimi ve seferberliği uzatan yasaları imzaladı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna parlamentosu Yüksek Şura’nın kabul ettiği ve ülkedeki sıkıyönetimi ve seferberliği 14 Şubat 2024 tarihine... 10.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-10T00:36+0300

2023-11-10T00:36+0300

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ukrayna krizi

ukrayna

vladimir zelenskiy

ukrayna ordusu

sıkıyönetim

seferberlik

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Ukrayna Yüksek Şura’nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ülkedeki sıkıyönetimi ve seferberliğinin süresini 14 Şubat 2024 tarihine kadar uzatan yasaları imzaladı.Daha önce Yüksek Şura, ülkedeki sıkıyönetimi ve seferberliğinin süresinin 3 ay süreyle uzatılmasını öngören yasaları kabul etmişti.Ukrayna’da 24 Şubat 2022 tarihinde sıkıyönetim ilan edilmişti. Ertesi gün Zelenskiy, seferberlik kararını imzalamıştı.

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