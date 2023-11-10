https://sputniknews.com.tr/20231110/zelenskiy-ukraynada-sikiyonetimi-ve-seferberligi-uzatan-yasalari-imzaladi-1077244864.html
Zelenskiy, Ukrayna’da sıkıyönetimi ve seferberliği uzatan yasaları imzaladı
Zelenskiy, Ukrayna’da sıkıyönetimi ve seferberliği uzatan yasaları imzaladı
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna parlamentosu Yüksek Şura’nın kabul ettiği ve ülkedeki sıkıyönetimi ve seferberliği 14 Şubat 2024 tarihine... 10.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-10T00:36+0300
2023-11-10T00:36+0300
2023-11-10T00:36+0300
ukrayna krizi
ukrayna
vladimir zelenskiy
ukrayna ordusu
sıkıyönetim
seferberlik
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Ukrayna Yüksek Şura’nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ülkedeki sıkıyönetimi ve seferberliğinin süresini 14 Şubat 2024 tarihine kadar uzatan yasaları imzaladı.Daha önce Yüksek Şura, ülkedeki sıkıyönetimi ve seferberliğinin süresinin 3 ay süreyle uzatılmasını öngören yasaları kabul etmişti.Ukrayna’da 24 Şubat 2022 tarihinde sıkıyönetim ilan edilmişti. Ertesi gün Zelenskiy, seferberlik kararını imzalamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231108/ukrayna-toplu-ozellestirmeye-gidiyor-1077189822.html
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ukrayna, vladimir zelenskiy, ukrayna ordusu, sıkıyönetim, seferberlik
ukrayna, vladimir zelenskiy, ukrayna ordusu, sıkıyönetim, seferberlik
Zelenskiy, Ukrayna’da sıkıyönetimi ve seferberliği uzatan yasaları imzaladı
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna parlamentosu Yüksek Şura’nın kabul ettiği ve ülkedeki sıkıyönetimi ve seferberliği 14 Şubat 2024 tarihine kadar uzatan yasaları imzaladı.
Ukrayna Yüksek Şura’nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ülkedeki sıkıyönetimi ve seferberliğinin süresini 14 Şubat 2024 tarihine kadar uzatan yasaları imzaladı.
Daha önce Yüksek Şura, ülkedeki sıkıyönetimi ve seferberliğinin süresinin 3 ay süreyle uzatılmasını öngören yasaları kabul etmişti.
Ukrayna’da 24 Şubat 2022 tarihinde sıkıyönetim ilan edilmişti. Ertesi gün Zelenskiy, seferberlik kararını imzalamıştı.