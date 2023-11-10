https://sputniknews.com.tr/20231110/rusyanin-avrupa-konvansiyonel-kuvvetler-antlasmasindan-cekilmesi-polonyayi-endiselendirmeli-1077283513.html

‘Rusya'nın Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'ndan çekilmesi Polonya'yı endişelendirmeli’

‘Rusya'nın Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'ndan çekilmesi Polonya'yı endişelendirmeli’

Siyaset bilimci ve uluslararası ilişkiler uzmanı Kenton White, Rusya'nın Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'ndan (AKKA) çekilmesinin Varşova'yı... 10.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-10T21:51+0300

2023-11-10T21:51+0300

2023-11-10T21:51+0300

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akka

akka

avrupa konvansiyonel kuvvetler antlaşması (akka)

polonya

varşova

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Siyaset bilimci ve uluslararası ilişkiler uzmanı Kenton White, Conversation'a demecinde, Rusya'nın Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'ndan (AKKA) çekilmesinin ardından askeri gücünü artırabileceğini, bunun Polonya ve Baltık ülkelerini endişelendirmesi gerektiğini söyledi.White, “Rusya’nın anlaşmadan resmi olarak çekilmesi Baltık ülkeleri ve Polonya'yı alarma geçirmeli. NATO birliğine baskı uygulayan her şey Moskova’nın işine yarar" dedi.ABD ve NATO ülkelerinin son birkaç yıldır anlaşmaya uymadığına vurgu yapan uzman, AKKA’nın feshedilmesinin Kuzey Atlantik İttifakı üzerinde önemli bir baskı oluşturacağını, ancak Rusya için olumlu bir rol oynayacağını kaydetti.Rusya Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'nın fesih sürecinin 7 Kasım gece yarısı itibariyle resmi olarak tamamlandığını duyurmuştu. ABD de söz konusu anlaşmadaki yükümlülüklerini askıya aldığını açıklamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231107/abd-avrupa-konvansiyonel-kuvvetler-antlasmasini-askiya-aldi-1077169536.html

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rusya, akka, akka, akka, avrupa konvansiyonel kuvvetler antlaşması (akka), polonya, varşova