https://sputniknews.com.tr/20231110/rusyanin-avrupa-konvansiyonel-kuvvetler-antlasmasindan-cekilmesi-polonyayi-endiselendirmeli-1077283513.html
‘Rusya'nın Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'ndan çekilmesi Polonya'yı endişelendirmeli’
‘Rusya'nın Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'ndan çekilmesi Polonya'yı endişelendirmeli’
Siyaset bilimci ve uluslararası ilişkiler uzmanı Kenton White, Rusya'nın Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'ndan (AKKA) çekilmesinin Varşova'yı... 10.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-10T21:51+0300
2023-11-10T21:51+0300
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avrupa konvansiyonel kuvvetler antlaşması (akka)
polonya
varşova
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Siyaset bilimci ve uluslararası ilişkiler uzmanı Kenton White, Conversation'a demecinde, Rusya'nın Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'ndan (AKKA) çekilmesinin ardından askeri gücünü artırabileceğini, bunun Polonya ve Baltık ülkelerini endişelendirmesi gerektiğini söyledi.White, “Rusya’nın anlaşmadan resmi olarak çekilmesi Baltık ülkeleri ve Polonya'yı alarma geçirmeli. NATO birliğine baskı uygulayan her şey Moskova’nın işine yarar" dedi.ABD ve NATO ülkelerinin son birkaç yıldır anlaşmaya uymadığına vurgu yapan uzman, AKKA’nın feshedilmesinin Kuzey Atlantik İttifakı üzerinde önemli bir baskı oluşturacağını, ancak Rusya için olumlu bir rol oynayacağını kaydetti.Rusya Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'nın fesih sürecinin 7 Kasım gece yarısı itibariyle resmi olarak tamamlandığını duyurmuştu. ABD de söz konusu anlaşmadaki yükümlülüklerini askıya aldığını açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231107/abd-avrupa-konvansiyonel-kuvvetler-antlasmasini-askiya-aldi-1077169536.html
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rusya, akka, akka, akka, avrupa konvansiyonel kuvvetler antlaşması (akka), polonya, varşova
rusya, akka, akka, akka, avrupa konvansiyonel kuvvetler antlaşması (akka), polonya, varşova
‘Rusya'nın Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'ndan çekilmesi Polonya'yı endişelendirmeli’
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Siyaset bilimci ve uluslararası ilişkiler uzmanı Kenton White, Rusya'nın Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'ndan (AKKA) çekilmesinin Varşova'yı endişelendirmesi gerektiğini belirtti.
Siyaset bilimci ve uluslararası ilişkiler uzmanı Kenton White, Conversation'a demecinde, Rusya'nın Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'ndan (AKKA) çekilmesinin ardından askeri gücünü artırabileceğini, bunun Polonya ve Baltık ülkelerini endişelendirmesi gerektiğini söyledi.
White, “Rusya’nın anlaşmadan resmi olarak çekilmesi Baltık ülkeleri ve Polonya'yı alarma geçirmeli. NATO birliğine baskı uygulayan her şey Moskova’nın işine yarar" dedi.
ABD ve NATO ülkelerinin son birkaç yıldır anlaşmaya uymadığına vurgu yapan uzman, AKKA’nın feshedilmesinin Kuzey Atlantik İttifakı üzerinde önemli bir baskı oluşturacağını, ancak Rusya için olumlu bir rol oynayacağını kaydetti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'nın fesih sürecinin 7 Kasım gece yarısı itibariyle resmi olarak tamamlandığını duyurmuştu. ABD de söz konusu anlaşmadaki yükümlülüklerini askıya aldığını açıklamıştı.