https://sputniknews.com.tr/20231107/abd-avrupa-konvansiyonel-kuvvetler-antlasmasini-askiya-aldi-1077169536.html
ABD, Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'nı askıya aldı
ABD, Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'nı askıya aldı
Rusya’nın Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'ndan çekilmesinin ardından ABD de söz konusu anlaşmadaki yükümlülüklerini askıya aldığını duyurdu. 07.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-07T23:55+0300
2023-11-07T23:55+0300
2023-11-07T23:55+0300
dünya
avrupa konvansiyonel kuvvetler antlaşması (akka)
akka
rusya
abd
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ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD’nin Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması’ndaki (AKKA) yükümlülüklerini askıya aldığı duyuruldu. ABD’nin ve NATO müttefiklerinin, Avrupa-Atlantik güvenliğinin kritik bir unsuru olarak etkili konvansiyonel silah kontrolüne bağlı kalmaya devam ettiği aktarılan açıklamada, “Riskleri azaltarak, yanlış algılamaları önleyerek, çatışmalardan kaçınarak ve güven tesis ederek Avrupa'da istikrar ve güvenliği desteklemeyi amaçlayan tedbirleri sorumlu ortaklarımızla birlikte takip etmeye devam edeceğiz” denildi.
https://sputniknews.com.tr/20231107/disisleri-bakanligindan-rusyanin-akkadan-cekilme-kararinin-yururluge-girmesiyle-ilgili-aciklama-1077160541.html
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avrupa konvansiyonel kuvvetler antlaşması (akka), akka, rusya, abd
avrupa konvansiyonel kuvvetler antlaşması (akka), akka, rusya, abd
ABD, Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'nı askıya aldı
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Rusya’nın Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'ndan çekilmesinin ardından ABD de söz konusu anlaşmadaki yükümlülüklerini askıya aldığını duyurdu.
ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD’nin Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması’ndaki (AKKA) yükümlülüklerini askıya aldığı duyuruldu.
ABD’nin ve NATO müttefiklerinin, Avrupa-Atlantik güvenliğinin kritik bir unsuru olarak etkili konvansiyonel silah kontrolüne bağlı kalmaya devam ettiği aktarılan açıklamada, “Riskleri azaltarak, yanlış algılamaları önleyerek, çatışmalardan kaçınarak ve güven tesis ederek Avrupa'da istikrar ve güvenliği desteklemeyi amaçlayan tedbirleri sorumlu ortaklarımızla birlikte takip etmeye devam edeceğiz” denildi.