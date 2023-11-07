https://sputniknews.com.tr/20231107/abd-avrupa-konvansiyonel-kuvvetler-antlasmasini-askiya-aldi-1077169536.html

ABD, Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'nı askıya aldı

ABD, Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'nı askıya aldı

Rusya’nın Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'ndan çekilmesinin ardından ABD de söz konusu anlaşmadaki yükümlülüklerini askıya aldığını duyurdu. 07.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-07T23:55+0300

2023-11-07T23:55+0300

2023-11-07T23:55+0300

dünya

avrupa konvansiyonel kuvvetler antlaşması (akka)

akka

rusya

abd

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ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD’nin Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması’ndaki (AKKA) yükümlülüklerini askıya aldığı duyuruldu. ABD’nin ve NATO müttefiklerinin, Avrupa-Atlantik güvenliğinin kritik bir unsuru olarak etkili konvansiyonel silah kontrolüne bağlı kalmaya devam ettiği aktarılan açıklamada, “Riskleri azaltarak, yanlış algılamaları önleyerek, çatışmalardan kaçınarak ve güven tesis ederek Avrupa'da istikrar ve güvenliği desteklemeyi amaçlayan tedbirleri sorumlu ortaklarımızla birlikte takip etmeye devam edeceğiz” denildi.

https://sputniknews.com.tr/20231107/disisleri-bakanligindan-rusyanin-akkadan-cekilme-kararinin-yururluge-girmesiyle-ilgili-aciklama-1077160541.html

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avrupa konvansiyonel kuvvetler antlaşması (akka), akka, rusya, abd