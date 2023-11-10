https://sputniknews.com.tr/20231110/meteoroloji-saat-vererek-uyardi-pastirma-sicaklari-bitti-siddetli-yagis-geliyor-1077256550.html

Meteoroloji saat vererek uyardı: Pastırma sıcakları bitti şiddetli yağış geliyor

Meteoroloji saat vererek uyardı: Pastırma sıcakları bitti şiddetli yağış geliyor

Meteoroloji 10 Kasım hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre Türkiye genelinde etkili olan sağanak ve soğuk hava dalgası önümüzdeki 3 gün boyunca... 10.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-10T06:57+0300

2023-11-10T06:57+0300

2023-11-10T07:22+0300

yaşam

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

yağış

sağanak yağış

şiddetli yağış

sağanak yağış uyarısı

meteorolojiden yurt genelinde yağış uyarısı

kuvvetli yağış

aşırı yağışlar

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kütahya, Ankara, Kırşehir, Yozgat, Sivas, Düzce, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde Giresun ve Trabzon çevreleri ile Rize'nin batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.MARMARAParçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.EGEParçalı bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Kütahya çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AKDENİZParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.İÇ ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde Kırşehir, Yozgat ve Sivas çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Düzce, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde Giresun ve Trabzon çevreleri ile Rize'nin batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.DOĞU ANADOLUSabah saatlerinden itibaren bölgenin kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

https://sputniknews.com.tr/20231110/emekliye-5-bin-tl-cumhuriyet-ikramiyesine-ek-yeni-odeme-kimler-faydalanabilecek-1077257044.html

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