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Meteoroloji saat vererek uyardı: Pastırma sıcakları bitti şiddetli yağış geliyor
Meteoroloji saat vererek uyardı: Pastırma sıcakları bitti şiddetli yağış geliyor
Meteoroloji 10 Kasım hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre Türkiye genelinde etkili olan sağanak ve soğuk hava dalgası önümüzdeki 3 gün boyunca... 10.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-10T06:57+0300
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yaşam
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meteoroloji genel müdürlüğü
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kütahya, Ankara, Kırşehir, Yozgat, Sivas, Düzce, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde Giresun ve Trabzon çevreleri ile Rize'nin batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.MARMARAParçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.EGEParçalı bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Kütahya çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AKDENİZParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.İÇ ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde Kırşehir, Yozgat ve Sivas çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Düzce, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde Giresun ve Trabzon çevreleri ile Rize'nin batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.DOĞU ANADOLUSabah saatlerinden itibaren bölgenin kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
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Meteoroloji saat vererek uyardı: Pastırma sıcakları bitti şiddetli yağış geliyor

06:57 10.11.2023 (güncellendi: 07:22 10.11.2023)
© AAİstanbul'da sağanak etkili oldu
İstanbul'da sağanak etkili oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2023
© AA
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Meteoroloji 10 Kasım hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre Türkiye genelinde etkili olan sağanak ve soğuk hava dalgası önümüzdeki 3 gün boyunca sürmeye devam edecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kütahya, Ankara, Kırşehir, Yozgat, Sivas, Düzce, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde Giresun ve Trabzon çevreleri ile Rize'nin batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Kuzeydoğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen yağışların sebep olabileceği ani sel, su baskını, yıldım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA 8°C, 19°C
Parçalı bulutlu
EDİRNE 6°C, 19°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL 12°C, 18°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ 10°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Kütahya çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 8°C, 19°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ 13°C, 23°C
Parçalı bulutlu
İZMİR 14°C, 23°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA 9°C, 22°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 15°C, 26°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA 19°C, 25°C
Parçalı bulutlu
HATAY 15°C, 25°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA 7°C, 20°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde Kırşehir, Yozgat ve Sivas çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 6°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde merkez dahil kuzey kesimleri hafif sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 7°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde kuzey çevreleri hafif sağanak yağışlı
KAYSERİ 3°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA 6°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Düzce, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 4°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE 6°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
KASTAMONU 3°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 11°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde Giresun ve Trabzon çevreleri ile Rize'nin batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
RİZE 13°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde batı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN 12°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT 9°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde sağanak yağışlı
TRABZON 14°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Sabah saatlerinden itibaren bölgenin kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 1°C, 10°C
Sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
KARS -1°C, 13°C
Sabah saatlerinde sağanak yağışlı
MALATYA 6°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN 4°C, 16°C
Öğle saatlerinde sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 7°C, 23°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP 10°C, 23°C
Parçalı bulutlu
SİİRT 14°C, 22°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA 15°C, 25°C
Parçalı bulutlu
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