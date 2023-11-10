https://sputniknews.com.tr/20231110/kievde-26-okul-ve-kutuphanenin-rus-adlari-degistirildi-1077255401.html

Kiev’de 26 okul ve kütüphanenin ‘Rus’ adları değiştirildi

Kiev’de 26 okul ve kütüphanenin ‘Rus’ adları değiştirildi

Ukrayna’nın başkenti Kiev’in Belediye Meclisi, şehirdeki 14 okul ve 12 kütüphanenin adını, Rusya’yla bağlantılı olduğu gerekçesiyle değiştirme kararı aldı. 10.11.2023, Sputnik Türkiye

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Kiev Belediye Meclisi’nin internet sitesinden yapılan açıklamada, “Kiev Belediye Meclisi, 14 eğitim kurumu ve 12 kültür kurumunun Rus adlarını kaldırdı” ifadesine yer verildi.Değiştirilen kütüphane adları arasında Fyodor Dostoyevskiy, Mihail Lermontov, Aleksandr Griboyedov ve Halkların Dostluğu yer alıyor. Adları değiştirilen okullar listesinde de Yuriy Gagarin ve Aleksandr Puşkin adlarını taşıya okullar bulunuyor.Ukrayna’da 2015’ten bu yana ‘komünizmden arındırma’ süreci kapsamında şehir, cadde, sokak ve çeşitli kurumların ‘Rusya’yla bağlantılı’ adları değiştiriliyor.

https://sputniknews.com.tr/20231109/avrupa-konseyinin-ukraynaya-diger-dillere-saygi-kosulu-ruscayi-kapsamayacak-1077216690.html

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