https://sputniknews.com.tr/20231110/incirlik-hava-ussunden-siren-sesi-yukseldi-vatandaslar-tedirgin-oldu-1077284482.html
İncirlik Hava Üssü’nden siren sesi yükseldi
İncirlik Hava Üssü’nden siren sesi yükseldi
Adana’daki İncirlik Hava Üssü’nde siren sesleri yükseldi. Sesin tatbikattan kaynaklandığı ortaya çıktı. 10.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-10T22:38+0300
2023-11-10T22:38+0300
2023-11-10T22:56+0300
incirlik
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incirlik hava üssü
incirlik hava üssü
incirlik hava üssü
tatbikat
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Merkez ilçe Sarıçam’da yer alan Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 10. Tanker Üs Komutanlığı ile ABD Hava Kuvvetleri’ne bağlı 39. Hava Kanat Komutanlığının konuşlu bulunduğu İncirlik Hava Üssü’nde siren sesleri yükseldi. Bir süre bölgede siren sesi yükselirken yetkililer gelen sesin tatbikattan kaynaklandığını açıkladı.
https://sputniknews.com.tr/20231105/ihhnin-adana-incirlik-ussundeki-abd-protestosuna-polisten-mudahale-1077099842.html
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incirlik hava üssü'nden neden ses yükseldi? incirlik hava üssü'nden neden ses geldi. incirlik hava üssü'nde ne oldu?
incirlik hava üssü'nden neden ses yükseldi? incirlik hava üssü'nden neden ses geldi. incirlik hava üssü'nde ne oldu?
İncirlik Hava Üssü’nden siren sesi yükseldi
22:38 10.11.2023 (güncellendi: 22:56 10.11.2023) Abone ol
Adana’daki İncirlik Hava Üssü’nde siren sesleri yükseldi. Sesin tatbikattan kaynaklandığı ortaya çıktı.
Merkez ilçe Sarıçam’da yer alan Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 10. Tanker Üs Komutanlığı ile ABD Hava Kuvvetleri’ne bağlı 39. Hava Kanat Komutanlığının konuşlu bulunduğu İncirlik Hava Üssü’nde siren sesleri yükseldi.
Bir süre bölgede siren sesi yükselirken yetkililer gelen sesin tatbikattan kaynaklandığını açıkladı.