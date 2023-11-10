https://sputniknews.com.tr/20231110/incirlik-hava-ussunden-siren-sesi-yukseldi-vatandaslar-tedirgin-oldu-1077284482.html

İncirlik Hava Üssü’nden siren sesi yükseldi

İncirlik Hava Üssü’nden siren sesi yükseldi

Adana’daki İncirlik Hava Üssü’nde siren sesleri yükseldi. Sesin tatbikattan kaynaklandığı ortaya çıktı. 10.11.2023, Sputnik Türkiye

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incirlik

türkiye

adana

incirlik hava üssü

incirlik hava üssü

incirlik hava üssü

tatbikat

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Merkez ilçe Sarıçam’da yer alan Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 10. Tanker Üs Komutanlığı ile ABD Hava Kuvvetleri’ne bağlı 39. Hava Kanat Komutanlığının konuşlu bulunduğu İncirlik Hava Üssü’nde siren sesleri yükseldi. Bir süre bölgede siren sesi yükselirken yetkililer gelen sesin tatbikattan kaynaklandığını açıkladı.

https://sputniknews.com.tr/20231105/ihhnin-adana-incirlik-ussundeki-abd-protestosuna-polisten-mudahale-1077099842.html

incirlik

türkiye

adana

incirlik hava üssü

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incirlik hava üssü'nden neden ses yükseldi? incirlik hava üssü'nden neden ses geldi. incirlik hava üssü'nde ne oldu?