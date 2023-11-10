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İncirlik Hava Üssü’nden siren sesi yükseldi
İncirlik Hava Üssü’nden siren sesi yükseldi
Adana’daki İncirlik Hava Üssü’nde siren sesleri yükseldi. Sesin tatbikattan kaynaklandığı ortaya çıktı. 10.11.2023, Sputnik Türkiye
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Merkez ilçe Sarıçam’da yer alan Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 10. Tanker Üs Komutanlığı ile ABD Hava Kuvvetleri’ne bağlı 39. Hava Kanat Komutanlığının konuşlu bulunduğu İncirlik Hava Üssü’nde siren sesleri yükseldi. Bir süre bölgede siren sesi yükselirken yetkililer gelen sesin tatbikattan kaynaklandığını açıkladı.
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incirlik hava üssü'nden neden ses yükseldi? incirlik hava üssü'nden neden ses geldi. incirlik hava üssü'nde ne oldu?
incirlik hava üssü'nden neden ses yükseldi? incirlik hava üssü'nden neden ses geldi. incirlik hava üssü'nde ne oldu?

İncirlik Hava Üssü’nden siren sesi yükseldi

22:38 10.11.2023 (güncellendi: 22:56 10.11.2023)
© UMUTCAN İŞLEDİCİAdana'daki İncirlik Hava Üssü'nde siren sesleri yükseldi. Vatandaşlar paniğe kapılırken, sesin tatbikattan kaynaklandığı ortaya çıktı.
Adana'daki İncirlik Hava Üssü'nde siren sesleri yükseldi. Vatandaşlar paniğe kapılırken, sesin tatbikattan kaynaklandığı ortaya çıktı. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2023
© UMUTCAN İŞLEDİCİ
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Adana’daki İncirlik Hava Üssü’nde siren sesleri yükseldi. Sesin tatbikattan kaynaklandığı ortaya çıktı.
Merkez ilçe Sarıçam’da yer alan Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 10. Tanker Üs Komutanlığı ile ABD Hava Kuvvetleri’ne bağlı 39. Hava Kanat Komutanlığının konuşlu bulunduğu İncirlik Hava Üssü’nde siren sesleri yükseldi.
Bir süre bölgede siren sesi yükselirken yetkililer gelen sesin tatbikattan kaynaklandığını açıkladı.
İstanbul'da bazı sivil toplum kuruluşlarınca Filistinlilere destek amacıyla gösteri düzenlendi. Fatih Camisi'nin avlusunda, İHH İnsani Yardım Vakfı, Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği ile Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği öncülüğünde düzenlenen gösteriye kalabalık bir grup katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2023
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