https://sputniknews.com.tr/20231105/ihhnin-adana-incirlik-ussundeki-abd-protestosuna-polisten-mudahale-1077099842.html
İHH'nin Adana İncirlik Üssü'ndeki ABD protestosuna polisten müdahale
İHH'nin Adana İncirlik Üssü'ndeki ABD protestosuna polisten müdahale
Adana'da ABD ve İsrail'i protesto etmek için İncirlik Hava Üssü'ne girmeye çalışan İHH üyelerine, polis ekipleri biber gazı ve TOMA'larla müdahale etti. 05.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-05T16:41+0300
2023-11-05T16:41+0300
2023-11-05T16:42+0300
israil- filistin çatışması
türkiye
ihh
insan hak ve hürriyetleri (ihh) insani yardım vakfı
insani yardım vakfı (ihh)
incirlik
incirlik üssü
incirlik hava üssü
abd
amerika birleşik devletleri
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/07/1076130956_0:201:2924:1846_1920x0_80_0_0_9749876ab679edf4b84a510cc467003b.jpg
İsrail'in savaş suçlarını araştıracağını belirten ve tüm Türkiye'yİ Adana ABD İncirlik Üssü'nde buluşmaya davet eden İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH), üsse yakın bir konumda İsrail'i protesto ederken polis, göstericilere TOMA ve biber gazı ile müdahale etti. Müdahale sonrası yaralanan vatandaşlar oldu. Sosyal medya platformu X'te canlı yayın yapan İHH'nin videosunda, miting bölgesinin arkasında polisin havadan biber gazı atarak protestocuları dağıttığı görüldü. Polisin olay yerine gelmesi sonucu İHH Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, mitingin sonlandığını belirtti. 3 Kasım günü araçlarla hareket eden konvoy, bugün Adana'ya giriş yapmıştı. İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, İsrail'in Filistin’e yönelik saldırıları nedeniyle Adana'daki ABD Hava Kuvvetleri'ne bağlı 39'uncu Kanat Komutanlığı ile Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı'nın konuşlu olduğu İncirlik Üssü önünde protesto gösterisi düzenleme kararı almıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231030/ihh-avukati-yildirim-israilin-savas-suclusu-ilan-edilmesi-icin-delilleri-topluyoruz-1076891202.html
incirlik
amerika birleşik devletleri
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/07/1076130956_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_e6fe9e4540330dd4728799253ec1d53c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, ihh, insan hak ve hürriyetleri (ihh) insani yardım vakfı, insani yardım vakfı (ihh), incirlik, incirlik üssü, incirlik hava üssü, abd, amerika birleşik devletleri
türkiye, ihh, insan hak ve hürriyetleri (ihh) insani yardım vakfı, insani yardım vakfı (ihh), incirlik, incirlik üssü, incirlik hava üssü, abd, amerika birleşik devletleri
İHH'nin Adana İncirlik Üssü'ndeki ABD protestosuna polisten müdahale
16:41 05.11.2023 (güncellendi: 16:42 05.11.2023) Abone ol
Adana'da ABD ve İsrail'i protesto etmek için İncirlik Hava Üssü'ne girmeye çalışan İHH üyelerine, polis ekipleri biber gazı ve TOMA'larla müdahale etti.
İsrail'in savaş suçlarını araştıracağını belirten ve tüm Türkiye'yİ Adana ABD İncirlik Üssü'nde buluşmaya davet eden İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH), üsse yakın bir konumda İsrail'i protesto ederken polis, göstericilere TOMA ve biber gazı ile müdahale etti. Müdahale sonrası yaralanan vatandaşlar oldu.
Sosyal medya platformu X'te canlı yayın yapan İHH'nin videosunda, miting bölgesinin arkasında polisin havadan biber gazı atarak protestocuları dağıttığı görüldü. Polisin olay yerine gelmesi sonucu İHH Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, mitingin sonlandığını belirtti.
3 Kasım günü araçlarla hareket eden konvoy, bugün Adana'ya giriş yapmıştı. İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, İsrail'in Filistin’e yönelik saldırıları nedeniyle Adana'daki ABD Hava Kuvvetleri'ne bağlı 39'uncu Kanat Komutanlığı ile Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı'nın konuşlu olduğu İncirlik Üssü önünde protesto gösterisi düzenleme kararı almıştı.