https://sputniknews.com.tr/20231105/ihhnin-adana-incirlik-ussundeki-abd-protestosuna-polisten-mudahale-1077099842.html

İHH'nin Adana İncirlik Üssü'ndeki ABD protestosuna polisten müdahale

İHH'nin Adana İncirlik Üssü'ndeki ABD protestosuna polisten müdahale

Adana'da ABD ve İsrail'i protesto etmek için İncirlik Hava Üssü'ne girmeye çalışan İHH üyelerine, polis ekipleri biber gazı ve TOMA'larla müdahale etti. 05.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-05T16:41+0300

2023-11-05T16:41+0300

2023-11-05T16:42+0300

israil- filistin çatışması

türkiye

ihh

insan hak ve hürriyetleri (ihh) insani yardım vakfı

insani yardım vakfı (ihh)

incirlik

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incirlik hava üssü

abd

amerika birleşik devletleri

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İsrail'in savaş suçlarını araştıracağını belirten ve tüm Türkiye'yİ Adana ABD İncirlik Üssü'nde buluşmaya davet eden İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH), üsse yakın bir konumda İsrail'i protesto ederken polis, göstericilere TOMA ve biber gazı ile müdahale etti. Müdahale sonrası yaralanan vatandaşlar oldu. Sosyal medya platformu X'te canlı yayın yapan İHH'nin videosunda, miting bölgesinin arkasında polisin havadan biber gazı atarak protestocuları dağıttığı görüldü. Polisin olay yerine gelmesi sonucu İHH Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, mitingin sonlandığını belirtti. 3 Kasım günü araçlarla hareket eden konvoy, bugün Adana'ya giriş yapmıştı. İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, İsrail'in Filistin’e yönelik saldırıları nedeniyle Adana'daki ABD Hava Kuvvetleri'ne bağlı 39'uncu Kanat Komutanlığı ile Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı'nın konuşlu olduğu İncirlik Üssü önünde protesto gösterisi düzenleme kararı almıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231030/ihh-avukati-yildirim-israilin-savas-suclusu-ilan-edilmesi-icin-delilleri-topluyoruz-1076891202.html

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