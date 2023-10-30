https://sputniknews.com.tr/20231030/ihh-avukati-yildirim-israilin-savas-suclusu-ilan-edilmesi-icin-delilleri-topluyoruz-1076891202.html

İHH avukatı Yıldırım: İsrail'in savaş suçlusu ilan edilmesi için delilleri topluyoruz

İHH avukatı Yıldırım: İsrail'in savaş suçlusu ilan edilmesi için delilleri topluyoruz

Büyük Filistin mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “İsrail seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan edeceğiz” dedi. Sputnik’e konuşan İHH... 30.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-30T17:08+0300

2023-10-30T17:08+0300

2023-10-30T17:08+0300

dünya

israil

israil-filistin

israil ordusu (idf)

filistin

filistinli

filistinli mülteciler

israil-filistin sorunu

birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa)

bm

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/1e/1076884936_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f43e55329cfdb53e93814430f68150c8.jpg

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonunda İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen "Büyük Filistin Mitingi"nde Gazze'de yaşananlara dikkat çekti. Konuşmasında İsrail olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Batılı ülkeleri çok sert bir dille eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan “Şimdi İsrail, biz de seni 'savaş suçlusu' olarak dünyaya ilan edeceğiz. Bunun hazırlığı içindeyiz. Bunun çalışmasını yapıyoruz ve 'savaş suçlusu' olarak İsrail'i dünyaya tanıtacağız” sözlerini kullandı. Türkiye Cumhuriyeti’nin yanı sıra Türkiye merkezli sivil toplum örgütleri de İsrail’in savaş suçlarına yönelik delil toplamaya başladı. Gazze’de yardım faaliyetlerinde bulunan İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı’nın Avukatı Uğur Yıldırım yaptıkları çalışmayı Sputnik’e şu sözlerle anlattı:'Türkiye’de suç duyurusunda bulunduk'İHH olarak Türkiye mahkemelerine suç duyurusunda bulunduklarını da anımsatan Avukat Yıldırım “Adalet divanına ülkeler başvuru yapabiliyor. Uluslararası Ceza Mahkemesine de hem devletlerin başvuru yapması mümkün hem de mahkeme savcısının reysen soruşturma yapma yetkisi var. Şahısların şikayet dilekçeleri savcılığın harekete geçmesi açısından bir noktada ihbar niteliğinde. Filistin daha önce devlet statüsünde olmadığı için daha önce başvuru yapamamıştı. Şu anda Filistin Birleşmiş Milletler'de gözlemci devlet statüsü ile tanındığı için Filistin tarafından yapılacak bir başvuru da değerlendirilebilir. Filistin dışındaki diğer ülkeler tarafında da başvuru yapılabilir. Onun dışından uluslararası hukukta insanlığa karşı işlenen suçlar diye bir bölüm var. Bu Türk Ceza Kanunu’nda da mevcut. Bu kanuna göre dünyanın neresinde olursa olsun, kim tarafından işlenirse işlensin, kimin aleyhine olursa olsun eğer bir suç insanlığa karşı işlenen suç kapsamında ise soruşturma yapılabilir. TCK’ya göre bu soruşturma bakanlık iznine tabi. İnsan hakları standardına ulaştığını düşündüğümüz ülkelerde farklı ülkelerde de davalar yürütülebilir. Maalesef konu Filistin olduğunda bu mekanizmalar bu şekilde çalışmıyor. İHH olarak biz Cumhurbaşkanımızın açıklaması öncesinde birçok sivil toplum kuruluşu ile birlikte bir suç duyurusunda bulunduk” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20231030/filistin-saglik-bakanligi-gazzenin-guneyinde-turk-hastanesi-vuruldu-1076888686.html

israil

filistin

gazze

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Osman Nuri Cerit https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

Osman Nuri Cerit https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Osman Nuri Cerit https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), filistin, filistinli, filistinli mülteciler, israil-filistin sorunu, birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa), bm, birleşmiş milletler (bm), lahey adalet divanı, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), recep tayyip erdoğan, ihh, insan hak ve hürriyetleri (ihh) insani yardım vakfı, insani yardım vakfı (ihh), gazze