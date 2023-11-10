https://sputniknews.com.tr/20231110/fiyatlar-guncellendi-akaryakita-indirim-mi-geliyor-1077258178.html

Fiyatlar güncellendi: Akaryakıta indirim mi geliyor?

Fiyatlar güncellendi: Akaryakıta indirim mi geliyor?

Brent petrol fiyatlarında gerileyiş sürüyor. 87 dolardan 81,43 dolara kadar düşen petrol fiyatları, benzin ve motorinde indirim beklentilerini oluşturdu. İzmir... 10.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-10T08:02+0300

2023-11-10T08:02+0300

2023-11-10T08:02+0300

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Brent petrol fiyatlarında gerileyiş sürüyor. 87 dolardan 81.43 dolara kadar düşen petrol fiyatları, benzin ve motorinde indirim beklentilerini oluşturdu. Petrol fiyatları, son üç ayın en düşük seviyesinde kaldı. 87 dolar seviyelerinde işlem gören petrol gelen verileri sonrası 81.43 dolara kadar geri çekildi. Petrol fiyatlarındaki bu düşüşün benzin ve motorin fiyatlarına indirim olarak yansıması bekleniyor.En son brent petrol 84-85 dolar bandında işlem görürken geçen hafta motorine 1.57 TL ve benzine 0.67 kuruşluk bir indirim gelmişti.10 Kasım 2023 akaryakıt fiyatları şöyle:İstanbul Anadolu Yakası fiyatlarıİstanbul AvrupaYakası fiyatlarıAnkara benzin fiyatları

https://sputniknews.com.tr/20231110/erdoganin-imzasiyla-resmi-gazetede-yayimlandi-elektrikli-arac-donemi-basliyor-1077257536.html

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