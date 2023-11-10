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https://sputniknews.com.tr/20231110/fiyatlar-guncellendi-akaryakita-indirim-mi-geliyor-1077258178.html
Fiyatlar güncellendi: Akaryakıta indirim mi geliyor?
Fiyatlar güncellendi: Akaryakıta indirim mi geliyor?
Brent petrol fiyatlarında gerileyiş sürüyor. 87 dolardan 81,43 dolara kadar düşen petrol fiyatları, benzin ve motorinde indirim beklentilerini oluşturdu. İzmir... 10.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-10T08:02+0300
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ekonomi
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motorin
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Brent petrol fiyatlarında gerileyiş sürüyor. 87 dolardan 81.43 dolara kadar düşen petrol fiyatları, benzin ve motorinde indirim beklentilerini oluşturdu. Petrol fiyatları, son üç ayın en düşük seviyesinde kaldı. 87 dolar seviyelerinde işlem gören petrol gelen verileri sonrası 81.43 dolara kadar geri çekildi. Petrol fiyatlarındaki bu düşüşün benzin ve motorin fiyatlarına indirim olarak yansıması bekleniyor.En son brent petrol 84-85 dolar bandında işlem görürken geçen hafta motorine 1.57 TL ve benzine 0.67 kuruşluk bir indirim gelmişti.10 Kasım 2023 akaryakıt fiyatları şöyle:İstanbul Anadolu Yakası fiyatlarıİstanbul AvrupaYakası fiyatlarıAnkara benzin fiyatları
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Fiyatlar güncellendi: Akaryakıta indirim mi geliyor?

08:02 10.11.2023
© AA / Celal Güneşbenzin
benzin - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2023
© AA / Celal Güneş
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Brent petrol fiyatlarında gerileyiş sürüyor. 87 dolardan 81,43 dolara kadar düşen petrol fiyatları, benzin ve motorinde indirim beklentilerini oluşturdu. İzmir İstanbul ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları güncellendi.
Brent petrol fiyatlarında gerileyiş sürüyor. 87 dolardan 81.43 dolara kadar düşen petrol fiyatları, benzin ve motorinde indirim beklentilerini oluşturdu. Petrol fiyatları, son üç ayın en düşük seviyesinde kaldı. 87 dolar seviyelerinde işlem gören petrol gelen verileri sonrası 81.43 dolara kadar geri çekildi. Petrol fiyatlarındaki bu düşüşün benzin ve motorin fiyatlarına indirim olarak yansıması bekleniyor.
En son brent petrol 84-85 dolar bandında işlem görürken geçen hafta motorine 1.57 TL ve benzine 0.67 kuruşluk bir indirim gelmişti.
10 Kasım 2023 akaryakıt fiyatları şöyle:

İstanbul Anadolu Yakası fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin fiyatı: 34.47 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 37.99 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 18.15 TL

İstanbul AvrupaYakası fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 38.05 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 18.18 TL

Ankara benzin fiyatları

Ankara'da motorin litre fiyatı: 38.63 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 18.22 TL
elektrikli araç - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2023
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