https://sputniknews.com.tr/20231110/dilan-polat-iddiasi-ilceyi-telaslandirdi-altini-olan-kuyumcuya-kostu-1077274632.html
Dilan Polat iddiası ilçeyi telaşlandırdı: Altını olan kuyumcuya koştu
Dilan Polat iddiası ilçeyi telaşlandırdı: Altını olan kuyumcuya koştu
Ordu'nun Fatsa ilçesinde, 'Dilan ve Engin Polat davası ile ilgili ilçede bulunan bir kuyumcunun gözaltına alındığı' iddiası, izdihama yol açtı. Kuyumcunun... 10.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-10T15:50+0300
2023-11-10T15:50+0300
2023-11-10T15:50+0300
yaşam
ordu
fatsa
dilan polat
kuyumcu
gözaltı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/0a/1077274724_0:141:1600:1041_1920x0_80_0_0_c46fe8424625931e9fb0e1beb7c1082d.jpg
Fatsa'da faaliyet gösteren kuyumcu sahibinin Engin Polat ve Dilan Polat davası ile ilgili gözaltına alındığına dair iddia sonrası müşteriler işletmeye akın etti. Dakikalar içerisinde artan kalabalık sonrası emniyet güçleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Olayın, iddialardan kaynaklandığı, gözaltına alınma olayının olmadığı öğrenilirken, işletme sahibi olayı gerçekleştiren kişi hakkında şikayetçi olacağını söyledi.'İddiaları uyandığımda gördüm, tamamen yalan'Kuyumcu sahibi Emre Sade, iddiaların kendilerini karalamak için atıldığını ifade ederek, “1980 yılından bu yana Fatsa’da ticaret ile uğraşıyoruz. İnsanların yanında da güzel bir konumumuz var. Dün sabah kalktığımda böyle bir dedikoduya maruz kaldım. Dedikodunun nereden ve nasıl çıktığını ben de anlayamadım. O anda insanlar adeta burayı yağmalayama geldi, dışarıda bir sürü insan vardı. Medyada paylaşılan bir konu üzerinde bizim da bağlantımız olduğunu söylediler. Biz de böyle bağlantımızın olmadığını savunduk. Sonrasında emniyet ve yetkililer buraya gelerek açıklamalarda bulundu ve bana o konuda büyük bir destek gösterdiler. İlçemiz insanları da arkamızda durdu” diye konuştu.'Herkesin emanetlerini verdik'İşyerinde insanların emanetlerini teslim ettiklerini ve ilçe halkının kendisini desteklemek için alışverişe geldiğini söyleyen Sade, “Bu müesseseden kimsenin alacağı bulunamaz. Bizim zaten düşüncemiz herkesin altınlarının kendi kasasında bulunması ama bırakmak istediklerinde de kendi emanet kasamızda saklayabileceğimizi belirtiyoruz. Fatsa halkı tamamıyla yanımızda durdu ve destek alışverişe geldiler” şeklinde konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20231108/dilan-polat-ve-sila-doguya-cezaevinden-uyari-pazar-mali-giyinin-1077174155.html
ordu
fatsa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/0a/1077274724_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_93f566a6b9f03cb70a7bc225aa861baa.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ordu, fatsa, dilan polat, kuyumcu, gözaltı
ordu, fatsa, dilan polat, kuyumcu, gözaltı
Dilan Polat iddiası ilçeyi telaşlandırdı: Altını olan kuyumcuya koştu
Abone ol
Ordu'nun Fatsa ilçesinde, 'Dilan ve Engin Polat davası ile ilgili ilçede bulunan bir kuyumcunun gözaltına alındığı' iddiası, izdihama yol açtı. Kuyumcunun önünde çok sayıda kişi toplanırken, işyeri sahibi Emre Sade, iddialarına asılsız olduğunu söyledi.
Fatsa'da faaliyet gösteren kuyumcu sahibinin Engin Polat ve Dilan Polat davası ile ilgili gözaltına alındığına dair iddia sonrası müşteriler işletmeye akın etti. Dakikalar içerisinde artan kalabalık sonrası emniyet güçleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Olayın, iddialardan kaynaklandığı, gözaltına alınma olayının olmadığı öğrenilirken, işletme sahibi olayı gerçekleştiren kişi hakkında şikayetçi olacağını söyledi.
'İddiaları uyandığımda gördüm, tamamen yalan'
Kuyumcu sahibi Emre Sade, iddiaların kendilerini karalamak için atıldığını ifade ederek, “1980 yılından bu yana Fatsa’da ticaret ile uğraşıyoruz. İnsanların yanında da güzel bir konumumuz var. Dün sabah kalktığımda böyle bir dedikoduya maruz kaldım. Dedikodunun nereden ve nasıl çıktığını ben de anlayamadım. O anda insanlar adeta burayı yağmalayama geldi, dışarıda bir sürü insan vardı. Medyada paylaşılan bir konu üzerinde bizim da bağlantımız olduğunu söylediler. Biz de böyle bağlantımızın olmadığını savunduk. Sonrasında emniyet ve yetkililer buraya gelerek açıklamalarda bulundu ve bana o konuda büyük bir destek gösterdiler. İlçemiz insanları da arkamızda durdu” diye konuştu.
'Herkesin emanetlerini verdik'
İşyerinde insanların emanetlerini teslim ettiklerini ve ilçe halkının kendisini desteklemek için alışverişe geldiğini söyleyen Sade, “Bu müesseseden kimsenin alacağı bulunamaz. Bizim zaten düşüncemiz herkesin altınlarının kendi kasasında bulunması ama bırakmak istediklerinde de kendi emanet kasamızda saklayabileceğimizi belirtiyoruz. Fatsa halkı tamamıyla yanımızda durdu ve destek alışverişe geldiler” şeklinde konuştu.