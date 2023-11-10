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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231110/chicagoda-miting-yapan-bidena-sert-gazze-tepkisi-joenin-soykirimi-1077270835.html
Chicago'da miting yapan Biden'a sert Gazze tepkisi: 'Joe'nin soykırımı'
Chicago'da miting yapan Biden'a sert Gazze tepkisi: 'Joe'nin soykırımı'
Chicago'da ABD Başkanı Joe Biden'ın seçim mitingine giden Filistin yanlısı yaklaşık 1000 protestocu, Gazze'de yaşananları 'Joe'nin soykırımı' olarak niteledi. 10.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-10T14:08+0300
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israil- filistin çatışması
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israil-filistin sorunu
protesto
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ABD merkezli Politico gazetesinin haberine göre seçim çalışmalarını sürdüren Başkan Joe Biden, Chicago'daki mitinginde eleştirilerin odağında kaldı.Mitinge giden Filistin destekçisi yaklaşık bin protestocu, Ortadoğu'da Filistin ve İsrail arasında yaşanan çatışmaların 'Joe'nun soykırımı' olduğunu vurguladı.Protestocular, "Joe Biden, bunu unutmayacağız, gelecek kasımdaki seçimde sana oy yok" sloganını attı.Protestoların İsrail'in her gün insani duraklamalar yapacağını açıklamasının ardından gerçekleştiğine dikkat çeken Politico, tam ateşkes talep eden göstericilerin bunu yeterli bulmadığının görüldüğünün altını çizdi.
https://sputniknews.com.tr/20231107/biden-ailesinin-basi-dertte-yolsuzluk-davalari-basliyor-1077139796.html
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Chicago'da miting yapan Biden'a sert Gazze tepkisi: 'Joe'nin soykırımı'

14:08 10.11.2023
© AFP 2023 / MANDEL NGANABD Başkanı Joe Biden umutsuz düşünceli hata
ABD Başkanı Joe Biden umutsuz düşünceli hata - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2023
© AFP 2023 / MANDEL NGAN
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Chicago'da ABD Başkanı Joe Biden'ın seçim mitingine giden Filistin yanlısı yaklaşık 1000 protestocu, Gazze'de yaşananları 'Joe'nin soykırımı' olarak niteledi.
ABD merkezli Politico gazetesinin haberine göre seçim çalışmalarını sürdüren Başkan Joe Biden, Chicago'daki mitinginde eleştirilerin odağında kaldı.

Mitinge giden Filistin destekçisi yaklaşık bin protestocu, Ortadoğu'da Filistin ve İsrail arasında yaşanan çatışmaların 'Joe'nun soykırımı' olduğunu vurguladı.

Protestocular, "Joe Biden, bunu unutmayacağız, gelecek kasımdaki seçimde sana oy yok" sloganını attı.

Protestoların İsrail'in her gün insani duraklamalar yapacağını açıklamasının ardından gerçekleştiğine dikkat çeken Politico, tam ateşkes talep eden göstericilerin bunu yeterli bulmadığının görüldüğünün altını çizdi.
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