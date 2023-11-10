https://sputniknews.com.tr/20231110/cezaevinde-kavga-dilan-polatin-bagisiklik-sistemi-coktu-sila-dogu-psikiyatri-servisinde-1077257980.html
Cezaevinde kavga: Dilan Polat'ın bağışıklık sistemi çöktü, Sıla Doğu psikiyatri servisinde
Cezaevinde kavga: Dilan Polat'ın bağışıklık sistemi çöktü, Sıla Doğu psikiyatri servisinde
Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu, Silivri'de örgüt suçlularının konulduğu 9 numaralı yüksek güvenlikli cezaevinde 30 kişilik koğuşta kalıyor. Dilan Polat'ın... 10.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-10T07:42+0300
2023-11-10T07:42+0300
2023-11-10T07:45+0300
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dilan polat
engin polat
sıla doğu
cezaevi
silivri cezaevi
kara para aklama
kara para
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Kara para aklama, suç örgütü kurma ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan Dilan Polat ile kız kardeşi Sıla Doğu, cezaevi yaşamına adapte olamadı. Dilan Polat'ın beğenmediği için yemek yemediği ve çok sigara içtiği, bu yüzden bağışıklık sisteminin çöktüğü ortaya çıktı.Kimseyle konuşmuyor, kulak iltihabı olduCezaevinde haftada en fazla 2 bin 500 TL harcayabilen Dilan Polat, ayda üç kez kapalı, bir kez de açık görüşe çıkabilecek. Posta gazetesinin haberine göre, ağrıları nedeniyle doktora üç kez muayene olan Polat’a orta kulak iltihabı teşhisi konuldu. Polat, koğuşta da kimseyle konuşmuyor.Yeşil reçeteli ilaç verildiTek kişilik hücreye geçme isteği kabul edilmeyen Dilan Polat'ın bütün gün koğuşta pijamayla dolaştığı, soruları cevapsız bıraktığı öğrenildi. Sıla Doğu'nun da psikiyatri servisine başvurarak yeşil reçeteli ağır depresanlar istediği bilgisine ulaşıldı.Kavga çıkardıSıla Doğu ile diğer tutuklular arasında bir de kavga yaşandı. Havalandırma saatinde bir tutuklu, Sıla Doğu'ya "Sosyetik hırsızlar da burada" diye laf attı. Buna sinirlenen Sıla Doğu, kadın tutuklunun üzerine yürüdü. İnfaz koruma memurları, kavgayı güçlükle ayırdı.
https://sputniknews.com.tr/20231109/dilan-polatin-ardindan-masak-fenomen-avina-cikti-sulemsi-ve-tayyargiller-takipte-ceza-kesildi-1077219420.html
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Cezaevinde kavga: Dilan Polat'ın bağışıklık sistemi çöktü, Sıla Doğu psikiyatri servisinde
07:42 10.11.2023 (güncellendi: 07:45 10.11.2023) Abone ol
Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu, Silivri'de örgüt suçlularının konulduğu 9 numaralı yüksek güvenlikli cezaevinde 30 kişilik koğuşta kalıyor. Dilan Polat'ın tek kişilik hücreye geçme talebi reddedildi. Sıla Doğu ise havalandırmada kendisine 'Sosyetik hırsız' diye laf atan mahkum ile kavga etti.
Kara para aklama, suç örgütü kurma ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan Dilan Polat ile kız kardeşi Sıla Doğu, cezaevi yaşamına adapte olamadı. Dilan Polat'ın beğenmediği için yemek yemediği ve çok sigara içtiği, bu yüzden bağışıklık sisteminin çöktüğü ortaya çıktı.
Kimseyle konuşmuyor, kulak iltihabı oldu
Cezaevinde haftada en fazla 2 bin 500 TL harcayabilen Dilan Polat, ayda üç kez kapalı, bir kez de açık görüşe çıkabilecek. Posta gazetesinin haberine göre, ağrıları nedeniyle doktora üç kez muayene olan Polat’a orta kulak iltihabı teşhisi konuldu. Polat, koğuşta da kimseyle konuşmuyor.
Yeşil reçeteli ilaç verildi
Tek kişilik hücreye geçme isteği kabul edilmeyen Dilan Polat'ın bütün gün koğuşta pijamayla dolaştığı, soruları cevapsız bıraktığı öğrenildi. Sıla Doğu'nun da psikiyatri servisine başvurarak yeşil reçeteli ağır depresanlar istediği bilgisine ulaşıldı.
Sıla Doğu ile diğer tutuklular arasında bir de kavga yaşandı. Havalandırma saatinde bir tutuklu, Sıla Doğu'ya "Sosyetik hırsızlar da burada" diye laf attı. Buna sinirlenen Sıla Doğu, kadın tutuklunun üzerine yürüdü. İnfaz koruma memurları, kavgayı güçlükle ayırdı.