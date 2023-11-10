https://sputniknews.com.tr/20231110/cezaevinde-kavga-dilan-polatin-bagisiklik-sistemi-coktu-sila-dogu-psikiyatri-servisinde-1077257980.html

Cezaevinde kavga: Dilan Polat'ın bağışıklık sistemi çöktü, Sıla Doğu psikiyatri servisinde

Cezaevinde kavga: Dilan Polat'ın bağışıklık sistemi çöktü, Sıla Doğu psikiyatri servisinde

Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu, Silivri'de örgüt suçlularının konulduğu 9 numaralı yüksek güvenlikli cezaevinde 30 kişilik koğuşta kalıyor. Dilan Polat'ın... 10.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-10T07:42+0300

2023-11-10T07:42+0300

2023-11-10T07:45+0300

türkiye

dilan polat

engin polat

sıla doğu

cezaevi

silivri cezaevi

kara para aklama

kara para

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/04/1077063689_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4f12099e1ccfeff2588e4feb9245beeb.jpg

Kara para aklama, suç örgütü kurma ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan Dilan Polat ile kız kardeşi Sıla Doğu, cezaevi yaşamına adapte olamadı. Dilan Polat'ın beğenmediği için yemek yemediği ve çok sigara içtiği, bu yüzden bağışıklık sisteminin çöktüğü ortaya çıktı.Kimseyle konuşmuyor, kulak iltihabı olduCezaevinde haftada en fazla 2 bin 500 TL harcayabilen Dilan Polat, ayda üç kez kapalı, bir kez de açık görüşe çıkabilecek. Posta gazetesinin haberine göre, ağrıları nedeniyle doktora üç kez muayene olan Polat’a orta kulak iltihabı teşhisi konuldu. Polat, koğuşta da kimseyle konuşmuyor.Yeşil reçeteli ilaç verildiTek kişilik hücreye geçme isteği kabul edilmeyen Dilan Polat'ın bütün gün koğuşta pijamayla dolaştığı, soruları cevapsız bıraktığı öğrenildi. Sıla Doğu'nun da psikiyatri servisine başvurarak yeşil reçeteli ağır depresanlar istediği bilgisine ulaşıldı.Kavga çıkardıSıla Doğu ile diğer tutuklular arasında bir de kavga yaşandı. Havalandırma saatinde bir tutuklu, Sıla Doğu'ya "Sosyetik hırsızlar da burada" diye laf attı. Buna sinirlenen Sıla Doğu, kadın tutuklunun üzerine yürüdü. İnfaz koruma memurları, kavgayı güçlükle ayırdı.

https://sputniknews.com.tr/20231109/dilan-polatin-ardindan-masak-fenomen-avina-cikti-sulemsi-ve-tayyargiller-takipte-ceza-kesildi-1077219420.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dilan polat son durum, dilan polat son dakika, dilan polat kaç yıl ceza aldı, dilan polat ne kadar yatacak, dilan polat hangi cezaevinde, dilan polat silivri, dilan polat çocukları, dilan polat kaç yaşında, dilan polat nereli, dilan ve engin polat son durum, sıla doğu, sıla doğu kavga