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Borsada parası olanlar dikkat: Yeni sistem devreye giriyor
Borsada parası olanlar dikkat: Yeni sistem devreye giriyor
Borsa İstanbul Pay Piyasasında yeni fiyat adımı sistemi 6 Kasım'da devreye girdi. Yapılan düzenleme ile fiyat seviyesi ve fiyat adımları değişti. Peki yeni... 10.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-10T08:25+0300
2023-11-10T08:28+0300
ekonomi
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borsa istanbul
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Borsa İstanbul Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü tarafından Pay Piyasası'nda fiyat adımı ve kotasyon yayılma aralıkları düzenlemeleri ile Borsa yatırım fonlarında Açılış Seansı uygulanmasına yönelik alınan kararla gerçekleştirilecek değişiklikler bugün faaliyete geçecek.Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada "Pay Piyasasında işlem gören sermaye piyasası araçlarında gerçekleşen işlemler esnasında uyulması gereken fiyat adımları ile piyasa yapıcıların kotasyon girişlerinde tabi oldukları maksimum kotasyon yayılma aralıkları ve borsa yatırım fonlarının işlem gördükleri seans akışı içerisinde birtakım değişikliklere gidilmiştir. Buna göre; Paylar, yeni pay alma hakları, gayrimenkul sertifikaları, sahipliğe dayalı kira sertifikaları, borsa yatırım fonları, gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonları işlem sıralarında geçerli olan fiyat adımı uygulaması aşağıdaki tablolarda yer aldığı şekilde yeniden düzenlenmiştir" denildi.Söz konusu sermaye piyasası araçlarında gerçekleştirilen piyasa yapıcılık faaliyeti çerçevesinde geçerli olan maksimum kotasyon yayılma aralıkları aşağıdaki tabloda yer aldığı şekilde değiştirilmiştir.Borsa yatırım fonu işlem sıralarının seans akışı içerisine 09.40 – 09.56 arası emir toplama ve 09.56– 10.00 saatleri arasında eşleştirme seanslarından oluşan bir açılış seansı ilave edilmiştir. Buna göre borsa yatırım fonlarının seans akışı Ek-1'de yer alan tablolardaki şekliyle yeniden belirlenmiştir.
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borsa, borsa istanbul, yatırım, yatırımcı
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Borsada parası olanlar dikkat: Yeni sistem devreye giriyor

08:25 10.11.2023 (güncellendi: 08:28 10.11.2023)
© İHAPakistan, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile 3 milyar dolarlık stand-by düzenlemesi konusunda anlaştı.
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© İHA
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Borsa İstanbul Pay Piyasasında yeni fiyat adımı sistemi 6 Kasım'da devreye girdi. Yapılan düzenleme ile fiyat seviyesi ve fiyat adımları değişti. Peki yeni sistem nasıl çalışacak, yatırımcılar nelere dikkat etmeli?
Borsa İstanbul Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü tarafından Pay Piyasası'nda fiyat adımı ve kotasyon yayılma aralıkları düzenlemeleri ile Borsa yatırım fonlarında Açılış Seansı uygulanmasına yönelik alınan kararla gerçekleştirilecek değişiklikler bugün faaliyete geçecek.
Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada "Pay Piyasasında işlem gören sermaye piyasası araçlarında gerçekleşen işlemler esnasında uyulması gereken fiyat adımları ile piyasa yapıcıların kotasyon girişlerinde tabi oldukları maksimum kotasyon yayılma aralıkları ve borsa yatırım fonlarının işlem gördükleri seans akışı içerisinde birtakım değişikliklere gidilmiştir. Buna göre; Paylar, yeni pay alma hakları, gayrimenkul sertifikaları, sahipliğe dayalı kira sertifikaları, borsa yatırım fonları, gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonları işlem sıralarında geçerli olan fiyat adımı uygulaması aşağıdaki tablolarda yer aldığı şekilde yeniden düzenlenmiştir" denildi.
Tablo 1.Paylar, Yeni Pay Alma Hakları, Gayrimenkul Sertifikaları, Sahipliğe Dayalı Kira Sertifikalar

Fiyat seviyesi (TL)

Fiyat adımı (TL)

0.01-19.99

0.01

20-49.99

0.02

50-99,99

0.05

100-249.99

0.10

250-499.99

0.25

500-999.99

0.50

1.000-2.499,99

1.00

2.500 ve üzeri

2.50

Borsa Yatırım Fonları, Gayrimenkul Yatırım Fonları ve Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Fiyat adımı

Fiyat Seviyesi (TL)

Fiyat Adımı (TL)

0,01-49,99

0,01

50-99,99

0,02

100-249,99

0,05

250-499,99

0,10

500-999,99

0,25

1.000-2.499,99

0,50

2.500 ve üzeri

1,00

Söz konusu sermaye piyasası araçlarında gerçekleştirilen piyasa yapıcılık faaliyeti çerçevesinde geçerli olan maksimum kotasyon yayılma aralıkları aşağıdaki tabloda yer aldığı şekilde değiştirilmiştir.
Tablo3. Maksimum Kotasyon Yayılma Aralıkları

Fiyat Seviyesi (TL)

Maksimum Yayılma Aralığı Adım Sayısı / % Fiyat Aralığı

0,01-1,00

6

1,01-2,50

8

2,51-10,00

10

10,01 ve üzeri

yüzde 1

Borsa yatırım fonu işlem sıralarının seans akışı içerisine 09.40 – 09.56 arası emir toplama ve 09.56– 10.00 saatleri arasında eşleştirme seanslarından oluşan bir açılış seansı ilave edilmiştir. Buna göre borsa yatırım fonlarının seans akışı Ek-1'de yer alan tablolardaki şekliyle yeniden belirlenmiştir.
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