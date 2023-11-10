https://sputniknews.com.tr/20231110/borsada-parasi-olanlar-dikkat-yeni-sistem-devreye-giriyor-1077258148.html

Borsada parası olanlar dikkat: Yeni sistem devreye giriyor

Borsada parası olanlar dikkat: Yeni sistem devreye giriyor

Borsa İstanbul Pay Piyasasında yeni fiyat adımı sistemi 6 Kasım'da devreye girdi. Yapılan düzenleme ile fiyat seviyesi ve fiyat adımları değişti. Peki yeni... 10.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-10T08:25+0300

2023-11-10T08:25+0300

2023-11-10T08:28+0300

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Borsa İstanbul Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü tarafından Pay Piyasası'nda fiyat adımı ve kotasyon yayılma aralıkları düzenlemeleri ile Borsa yatırım fonlarında Açılış Seansı uygulanmasına yönelik alınan kararla gerçekleştirilecek değişiklikler bugün faaliyete geçecek.Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada "Pay Piyasasında işlem gören sermaye piyasası araçlarında gerçekleşen işlemler esnasında uyulması gereken fiyat adımları ile piyasa yapıcıların kotasyon girişlerinde tabi oldukları maksimum kotasyon yayılma aralıkları ve borsa yatırım fonlarının işlem gördükleri seans akışı içerisinde birtakım değişikliklere gidilmiştir. Buna göre; Paylar, yeni pay alma hakları, gayrimenkul sertifikaları, sahipliğe dayalı kira sertifikaları, borsa yatırım fonları, gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonları işlem sıralarında geçerli olan fiyat adımı uygulaması aşağıdaki tablolarda yer aldığı şekilde yeniden düzenlenmiştir" denildi.Söz konusu sermaye piyasası araçlarında gerçekleştirilen piyasa yapıcılık faaliyeti çerçevesinde geçerli olan maksimum kotasyon yayılma aralıkları aşağıdaki tabloda yer aldığı şekilde değiştirilmiştir.Borsa yatırım fonu işlem sıralarının seans akışı içerisine 09.40 – 09.56 arası emir toplama ve 09.56– 10.00 saatleri arasında eşleştirme seanslarından oluşan bir açılış seansı ilave edilmiştir. Buna göre borsa yatırım fonlarının seans akışı Ek-1'de yer alan tablolardaki şekliyle yeniden belirlenmiştir.

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