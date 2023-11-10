https://sputniknews.com.tr/20231110/besiktasin-yeni-teknik-direktoru-belli-oldu-1077277967.html
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu
Burak Yılmaz'ın ayrılığı sonrası Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay dönemi başlıyor. Beşiktaş, yeni teknik direktörün Çalımbay olduğunu açıkladı. 10.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-10T17:21+0300
2023-11-10T17:21+0300
2023-11-10T17:24+0300
spor
rıza çalımbay
beşiktaş
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0a/1a/1050196665_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_77248a059eacc7ad62454a6c33a110c3.jpg
Burak Yılmaz'ın istifa kararı sonrası yeni teknik direktör netleşti.Rıza Çalımbay, Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü oldu.
https://sputniknews.com.tr/20231110/besiktasta-burak-yilmaz-istifa-etti-1077268487.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0a/1a/1050196665_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_6f7fd33b702ca005c475ff586f5cc719.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rıza çalımbay, beşiktaş
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu
17:21 10.11.2023 (güncellendi: 17:24 10.11.2023) Abone ol
Burak Yılmaz'ın ayrılığı sonrası Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay dönemi başlıyor. Beşiktaş, yeni teknik direktörün Çalımbay olduğunu açıkladı.
Burak Yılmaz'ın istifa kararı sonrası yeni teknik direktör netleşti.
Rıza Çalımbay, Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü oldu.