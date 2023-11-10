https://sputniknews.com.tr/20231110/ataturku-anmak-icin-kalabalik-toplanmaya-basladi-10-kasim-anitkabir-ziyaret-saatleri-1077259271.html

Atatürk'ü anmak için kalabalık toplanmaya başladı: 10 Kasım Anıtkabir ziyaret saatleri

Atatürk'ü anmak için kalabalık toplanmaya başladı: 10 Kasım Anıtkabir ziyaret saatleri

Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir ziyaret saatleri resmi sayfada yayımlanmıştı.Öte yandan 10 Kasım 2023 Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla... 10.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-10T08:38+0300

2023-11-10T08:38+0300

2023-11-10T08:42+0300

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mustafa kemal atatürk

10 kasım

tören

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Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85'inci yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir ziyaretçi akınını uğruyor. Anıtkabir hafta içi ve hafta sonu ziyaret saatleri paylaşılmıştı. Ancak 10 Kasım Anıtkabir ziyaret saati kaç?Anıtkabir'de son durum:Yapılan resmi açıklamaya göre Anıtkabir, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 85’inci yıldönümü olan 10 Kasım 2023 Cuma günü Resmi Tören bitimine müteakip 22.00’e kadar halkın ziyaretine açık bulundurulacak.Anıtkabir ziyaret saatleri01 Şubat - 14 Mayıs / 09:00 - 16:3015 Mayıs - 31 Ekim / 09:00 - 17:0001 Kasım - 31 Ocak / 09:00 - 16:00

https://sputniknews.com.tr/20231030/cumhuriyetin-100-yilinda-anitkabirde-rekor-ziyaretci-sayisi-aciklandi-1076885291.html

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