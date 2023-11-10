Atatürk'ü anmak için kalabalık toplanmaya başladı: 10 Kasım Anıtkabir ziyaret saatleri

Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85'inci yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir ziyaretçi akınını uğruyor. Anıtkabir hafta içi ve hafta sonu ziyaret saatleri paylaşılmıştı. Ancak 10 Kasım Anıtkabir ziyaret saati kaç?Anıtkabir'de son durum:Yapılan resmi açıklamaya göre Anıtkabir, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 85’inci yıldönümü olan 10 Kasım 2023 Cuma günü Resmi Tören bitimine müteakip 22.00’e kadar halkın ziyaretine açık bulundurulacak.Anıtkabir ziyaret saatleri01 Şubat - 14 Mayıs / 09:00 - 16:3015 Mayıs - 31 Ekim / 09:00 - 17:0001 Kasım - 31 Ocak / 09:00 - 16:00
Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir ziyaret saatleri resmi sayfada yayımlanmıştı.Öte yandan 10 Kasım 2023 Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla Anıtkabir hafta içi ve hafta sonu ziyaret saatleri araştırılıyor. Peki, Anıtkabir kaçta açılıyor?
Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85'inci yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir ziyaretçi akınını uğruyor. Anıtkabir hafta içi ve hafta sonu ziyaret saatleri paylaşılmıştı. Ancak 10 Kasım Anıtkabir ziyaret saati kaç?
Yapılan resmi açıklamaya göre Anıtkabir, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 85’inci yıldönümü olan 10 Kasım 2023 Cuma günü Resmi Tören bitimine müteakip 22.00’e kadar halkın ziyaretine açık bulundurulacak.
Anıtkabir ziyaret saatleri
01 Şubat - 14 Mayıs / 09:00 - 16:30 15 Mayıs - 31 Ekim / 09:00 - 17:00 01 Kasım - 31 Ocak / 09:00 - 16:00