https://sputniknews.com.tr/20231110/anitkabirde-resmi-toren-basladi-1077260355.html
Anıtkabir'de resmi tören yapıldı
Anıtkabir'de resmi tören yapıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 85. yıldönümü münasebetiyle Anıtkabir'i ziyaret etti. 10.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-10T08:51+0300
2023-11-10T08:51+0300
2023-11-10T09:15+0300
türkiye
anıtkabir
atatürk
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile beraberindeki devlet erkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü huzurunda ziyaret etti.Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 85'inci yıldönümünde tüm Türkiye'de anılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20231110/ataturku-anmak-icin-kalabalik-toplanmaya-basladi-10-kasim-anitkabir-ziyaret-saatleri-1077259271.html
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anıtkabir, atatürk
Anıtkabir'de resmi tören yapıldı
08:51 10.11.2023 (güncellendi: 09:15 10.11.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 85. yıldönümü münasebetiyle Anıtkabir'i ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile beraberindeki devlet erkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü huzurunda ziyaret etti.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 85'inci yıldönümünde tüm Türkiye'de anılıyor.