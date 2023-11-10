https://sputniknews.com.tr/20231110/ak-parti-yerel-secimlerde-de-3-donem-kuralini-uygulayacak-1077281106.html
AK Parti'den yerel seçim açıklaması: 3 dönem kuralında istisna olabilir
AK Parti'den yerel seçim açıklaması: 3 dönem kuralında istisna olabilir
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, yerel seçimlerde de genel seçimde olduğu gibi 3 dönem kuralını uygulayacaklarını belirterek, "Çok nadiren... 10.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-10T18:39+0300
2023-11-10T18:39+0300
2023-11-10T18:56+0300
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seçim barajı
31 mart yerel seçimleri
yerel seçimler
yerel seçim
31 mart yerel seçimleri
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AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, yerel seçimlerde de genel seçimlerde olduğu gibi 3 dönem kuralının uygulanacağını, bazı istisnaların ise olabileceğini söyledi.Yılmaz, partisinin Samsun İl Başkanlığını ziyaret ederek, partililerle bir araya geldi.Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yılmaz, "Yerel seçimlerde de genel seçimde olduğu gibi 3 dönem kuralı uygulanacak. Çok nadiren de olsa bazı istisnaların olabileceğine dönük ipucu sahibiyim. Bundan önce biliyorsunuz, çok istisnai bazı yerlerde 3 dönem üzerine ilaveleri yaptığımız yerler olmuştur. Hatta Zeytinburnu'nda çok başarılı bir belediye başkanımız 3 dönemi doldurduğu için onu Beykoz'dan aday yapmıştık. 3 dönem kuralına oldukça bağlıyız. Milletvekili seçiminde de çok bağlı olduğumuzu gördünüz" ifadelerini kullandı.Adayların açıklanma tarihini geciktirmeyeceklerini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20231110/ak-parti-sozcusu-celik-chpde-koltukta-kim-oturursa-otursun-mutfakta-yassiada-zihniyeti-var-1077280472.html
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ak parti, seçim, erken seçim, seçim yasası, seçim barajı, 31 mart yerel seçimleri, yerel seçimler, yerel seçim, 31 mart yerel seçimleri
AK Parti'den yerel seçim açıklaması: 3 dönem kuralında istisna olabilir
18:39 10.11.2023 (güncellendi: 18:56 10.11.2023) Abone ol
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, yerel seçimlerde de genel seçimde olduğu gibi 3 dönem kuralını uygulayacaklarını belirterek, "Çok nadiren de olsa bazı istisnaların olabileceğine dönük ipucu sahibiyim" dedi.
AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, yerel seçimlerde de genel seçimlerde olduğu gibi 3 dönem kuralının uygulanacağını, bazı istisnaların ise olabileceğini söyledi.
Yılmaz, partisinin Samsun İl Başkanlığını ziyaret ederek, partililerle bir araya geldi.
Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yılmaz, "Yerel seçimlerde de genel seçimde olduğu gibi 3 dönem kuralı uygulanacak. Çok nadiren de olsa bazı istisnaların olabileceğine dönük ipucu sahibiyim. Bundan önce biliyorsunuz, çok istisnai bazı yerlerde 3 dönem üzerine ilaveleri yaptığımız yerler olmuştur. Hatta Zeytinburnu'nda çok başarılı bir belediye başkanımız 3 dönemi doldurduğu için onu Beykoz'dan aday yapmıştık. 3 dönem kuralına oldukça bağlıyız. Milletvekili seçiminde de çok bağlı olduğumuzu gördünüz" ifadelerini kullandı.
Adayların açıklanma tarihini geciktirmeyeceklerini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:
"Adaylarımızın bir an önce sahaya çıkıp çalışmalarını yapmaları için erken açıklanmasıyla ilgili çaba içinde olacağız. Tarih henüz belli değil. Süreci çok hassas takip ediyoruz. Adaylarımızın tespitiyle ilgili süreç zaten hep işliyor. Bizim o konuda tecrübemiz çok var ama seçime Cumhur İttifakı'mızın ortağı Milliyetçi Hareket Partisi ile gidiyoruz. Birlikte yapılacak çalışmalar belki biraz zaman kaybettiriyor. Onu da inşallah telafi edip en kısa sürede gereğini yapacağız."