https://sputniknews.com.tr/20231110/ak-parti-yerel-secimlerde-de-3-donem-kuralini-uygulayacak-1077281106.html

AK Parti'den yerel seçim açıklaması: 3 dönem kuralında istisna olabilir

AK Parti'den yerel seçim açıklaması: 3 dönem kuralında istisna olabilir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, yerel seçimlerde de genel seçimde olduğu gibi 3 dönem kuralını uygulayacaklarını belirterek, "Çok nadiren... 10.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-10T18:39+0300

2023-11-10T18:39+0300

2023-11-10T18:56+0300

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31 mart yerel seçimleri

yerel seçimler

yerel seçim

31 mart yerel seçimleri

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AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, yerel seçimlerde de genel seçimlerde olduğu gibi 3 dönem kuralının uygulanacağını, bazı istisnaların ise olabileceğini söyledi.Yılmaz, partisinin Samsun İl Başkanlığını ziyaret ederek, partililerle bir araya geldi.Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yılmaz, "Yerel seçimlerde de genel seçimde olduğu gibi 3 dönem kuralı uygulanacak. Çok nadiren de olsa bazı istisnaların olabileceğine dönük ipucu sahibiyim. Bundan önce biliyorsunuz, çok istisnai bazı yerlerde 3 dönem üzerine ilaveleri yaptığımız yerler olmuştur. Hatta Zeytinburnu'nda çok başarılı bir belediye başkanımız 3 dönemi doldurduğu için onu Beykoz'dan aday yapmıştık. 3 dönem kuralına oldukça bağlıyız. Milletvekili seçiminde de çok bağlı olduğumuzu gördünüz" ifadelerini kullandı.Adayların açıklanma tarihini geciktirmeyeceklerini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20231110/ak-parti-sozcusu-celik-chpde-koltukta-kim-oturursa-otursun-mutfakta-yassiada-zihniyeti-var-1077280472.html

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