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AK Parti Sözcüsü Çelik: CHP’de koltukta kim oturursa otursun, mutfakta Yassıada zihniyeti var
AK Parti Sözcüsü Çelik: CHP’de koltukta kim oturursa otursun, mutfakta Yassıada zihniyeti var
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP’de ne değişirse değişsin Yassıada zihniyeti değişmiyor. CHP’de yeni seçilen genel başkanın ilk işi Cumhurbaşkanımızın... 10.11.2023, Sputnik Türkiye
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösterdi.Sosyal medya hesabından "CHP’de ne değişirse değişsin Yassıada zihniyeti değişmiyor. CHP’de yeni seçilen genel başkanın ilk işi Cumhurbaşkanımızın meşruiyetine saldırmak olmuş" ifadelerini kullanan Çelik, "Cumhurbaşkanımız tam bir demokratik meşruiyetle ve millet iradesiyle görevinin başındadır" dedi.Çelik, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:
https://sputniknews.com.tr/20231108/chpde-devir-teslim-toreni-ozgur-ozel-gorevi-kemal-kilicdaroglundan-devraldi-1077208455.html
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ömer çelik, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel, recep tayyip erdoğan
ömer çelik, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel, recep tayyip erdoğan

AK Parti Sözcüsü Çelik: CHP’de koltukta kim oturursa otursun, mutfakta Yassıada zihniyeti var

18:13 10.11.2023 (güncellendi: 18:16 10.11.2023)
© AA / Güven YılmazAK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. (
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. ( - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2023
© AA / Güven Yılmaz
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP’de ne değişirse değişsin Yassıada zihniyeti değişmiyor. CHP’de yeni seçilen genel başkanın ilk işi Cumhurbaşkanımızın meşruiyetine saldırmak olmuş." dedi. Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tam bir demokratik meşruiyetle ve millet iradesiyle görevinin başında olduğunu dile getirdi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösterdi.
Sosyal medya hesabından "CHP’de ne değişirse değişsin Yassıada zihniyeti değişmiyor. CHP’de yeni seçilen genel başkanın ilk işi Cumhurbaşkanımızın meşruiyetine saldırmak olmuş" ifadelerini kullanan Çelik, "Cumhurbaşkanımız tam bir demokratik meşruiyetle ve millet iradesiyle görevinin başındadır" dedi.

Çelik, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:
CHP’de ne değişirse değişsin Yassıada zihniyeti değişmiyor. CHP’de yeni seçilen genel başkanın ilk işi Cumhurbaşkanımızın meşruiyetine saldırmak olmuş.
Cumhurbaşkanımız tam bir demokratik meşruiyetle ve millet iradesiyle görevinin başındadır. CHP ise hala demokrasiyle kavga etmeyi sürdürmektedir. CHP’de koltukta kim oturursa otursun, mutfakta Yassıada zihniyeti var.
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