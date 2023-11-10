https://sputniknews.com.tr/20231110/ak-parti-sozcusu-celik-chpde-koltukta-kim-oturursa-otursun-mutfakta-yassiada-zihniyeti-var-1077280472.html

AK Parti Sözcüsü Çelik: CHP’de koltukta kim oturursa otursun, mutfakta Yassıada zihniyeti var

AK Parti Sözcüsü Çelik: CHP’de koltukta kim oturursa otursun, mutfakta Yassıada zihniyeti var

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP’de ne değişirse değişsin Yassıada zihniyeti değişmiyor. CHP’de yeni seçilen genel başkanın ilk işi Cumhurbaşkanımızın... 10.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-10T18:13+0300

2023-11-10T18:13+0300

2023-11-10T18:16+0300

türkiye

ömer çelik

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

özgür özel

recep tayyip erdoğan

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösterdi.Sosyal medya hesabından "CHP’de ne değişirse değişsin Yassıada zihniyeti değişmiyor. CHP’de yeni seçilen genel başkanın ilk işi Cumhurbaşkanımızın meşruiyetine saldırmak olmuş" ifadelerini kullanan Çelik, "Cumhurbaşkanımız tam bir demokratik meşruiyetle ve millet iradesiyle görevinin başındadır" dedi.Çelik, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

https://sputniknews.com.tr/20231108/chpde-devir-teslim-toreni-ozgur-ozel-gorevi-kemal-kilicdaroglundan-devraldi-1077208455.html

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ömer çelik, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel, recep tayyip erdoğan