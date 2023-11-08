https://sputniknews.com.tr/20231108/chpde-devir-teslim-toreni-ozgur-ozel-gorevi-kemal-kilicdaroglundan-devraldi-1077208455.html

CHP’de devir teslim töreni: Özgür Özel, görevi Kemal Kılıçdaroğlu'ndan devraldı

CHP’de devir teslim töreni: Özgür Özel, görevi Kemal Kılıçdaroğlu'ndan devraldı

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda genel başkan seçilen Özgür Özel, görevi Kemal Kılıçdaroğlu'ndan devraldı. 08.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-08T19:52+0300

2023-11-08T19:52+0300

2023-11-08T19:53+0300

özgür özel

politika

kemal kılıçdaroğlu

chp

devir teslim

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Özgür Özel, TBMM'deki mazbata töreninin ardından Söğütözü'ndeki parti genel merkezine geldi.Kemal Kılıçdaroğlu, Özel'i gelişinde kapıda karşıladı. Özel ve Kılıçdaroğlu daha sonra partililerin alkışları arasında devir teslim için makam katına çıktı.Özel, burada basına kapalı yapılan törenle görevi Kemal Kılıçdaroğlu'ndan devralarak genel başkanlık görevine başladı. Görüşmenin 45 dakika baş başa, 15 dakika da heyetler arasında gerçekleştiği bildirildi.Devir teslimin ardından Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nu partililerin alkışları arasında aracına kadar uğurladı.Burada gazetecilere açıklamada bulunan Özel, Kılıçdaroğlu'nun önemli öğütleri olduğunu ifade ederek "Bundan sonra da her kritik konuda karşılıklı istişare yapma konusunda mutabık kaldık. Kendisi birazdan izleyeceğiniz mesajında da partinin bundan sonraki başarısı için yapılması gereken katkıları ifade etti" dedi.Bu arada Genel Merkez binasına Özgür Özel imzasını taşıyan ve üzerinde, "Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na ülkemize ve partimize hizmetlerinizden dolayı teşekkür ederim" yazılı dev pankart asıldı.Devir teslime ilişkin görüntü paylaşıldıCHP Genel Merkezi tarafından devir teslim törenine ilişkin görüntüler de basınla paylaşıldı.Törende Özel'e başarılar dileyen Kılıçdaroğlu, "Başarılı olması için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Kendisine hayırlı uğurlu olsun diyorum. Genel başkanımızın bundan sonra vereceği mücadelede hep yanında olmak da her bir CHP'li olarak hepimizin ortak görevidir. Güzel bir şekilde yerine getirmeye de özen göstereceğiz" diye konuştu.Özel de Kılıçdaroğlu'nun odada bulunan herkeste emeği olduğunu belirterek "En çok da bana emeği var. Partimize çok emeği var" dedi.Kılıçdaroğlu'nun, Türkiye siyasi hayatının en çalkantılı, en zor dönemlerinde çok büyük bir mücadele verdiğini söyleyen Özel şöyle konuştu:Kılıçdaroğlu'nun, bugün kendisine bir genel başkanın bilmesi ve öğrenmesi gerekenleri bir saate yakın aktardığını anlatan Özel bunun CHP'nin geleneğinde olduğunu söyledi.Özel şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20231108/kilicdaroglu-chp-genel-merkez-personeli-ile-vedalasti-1077202253.html

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chpde devir teslim töreni, özgür özel, görevi kemal kılıçdaroğlundan devraldı, özgür özel chp kurultay