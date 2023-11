CHP’de devir teslim töreni: Özgür Özel, görevi Kemal Kılıçdaroğlu'ndan devraldı

"Atatürk'ten bugüne miras bir geleneği sürdürerek aktardığı bilgileri ve o bilgiler için yapmam gerekenleri, almam gereken tedbirleri, dikkat etmem gereken hususları aklımın en nadide köşesinde bir an bile uzak tutmadan, unutmadan yerine getirmeye çalışacağım. Sayın Genel Başkanımız için en büyük onur, bütün örgütümüzün, bütün üyelerimizin kendisini çok sevdiği ve hep sevecekleridir. Biz de bundan sonraki süreçte takıldığımız her yerde, zorlandığımız her yerde kendisinin bilgisine, birikimine, deneyimine başvuracağız. Ben şahsıma, her birimize, bütün CHP'lilere ve partimize yapmış olduğu katkılar, vermiş olduğu üstün emek için bir kez daha teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin."