https://sputniknews.com.tr/20231108/kilicdaroglu-chp-genel-merkez-personeli-ile-vedalasti-1077202253.html

Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkez personeli ile vedalaştı

Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkez personeli ile vedalaştı

CHP Genel Başkanlığı görevini Özgür Özel'e teslim edecek Kemal Kılıçdaroğlu, parti personeliyle vedalaştı. 08.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-08T17:02+0300

2023-11-08T17:02+0300

2023-11-08T17:02+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

chp

veda

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CHP'den yapılan açıklamaya göre, Parti Meclisi salonunda düzenlenen törene katılan Kılıçdaroğlu, çalışanlarla bir süre sohbet etti.Daha sonra kendisini uğurlamaya gelen personelle hatıra fotoğrafı çektiren Kılıçdaroğlu'na, çiçek takdim edildi.

https://sputniknews.com.tr/20231105/kilicdaroglundan-ozgur-ozele-mesaj-1077086876.html

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kemal kılıçdaroğlu, chp, veda