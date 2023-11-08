https://sputniknews.com.tr/20231108/kilicdaroglu-chp-genel-merkez-personeli-ile-vedalasti-1077202253.html
Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkez personeli ile vedalaştı
Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkez personeli ile vedalaştı
CHP Genel Başkanlığı görevini Özgür Özel'e teslim edecek Kemal Kılıçdaroğlu, parti personeliyle vedalaştı. 08.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-08T17:02+0300
2023-11-08T17:02+0300
2023-11-08T17:02+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
chp
veda
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CHP'den yapılan açıklamaya göre, Parti Meclisi salonunda düzenlenen törene katılan Kılıçdaroğlu, çalışanlarla bir süre sohbet etti.Daha sonra kendisini uğurlamaya gelen personelle hatıra fotoğrafı çektiren Kılıçdaroğlu'na, çiçek takdim edildi.
https://sputniknews.com.tr/20231105/kilicdaroglundan-ozgur-ozele-mesaj-1077086876.html
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kemal kılıçdaroğlu, chp, veda
kemal kılıçdaroğlu, chp, veda
Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkez personeli ile vedalaştı
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CHP Genel Başkanlığı görevini Özgür Özel'e teslim edecek Kemal Kılıçdaroğlu, parti personeliyle vedalaştı.
CHP'den yapılan açıklamaya göre, Parti Meclisi salonunda düzenlenen törene katılan Kılıçdaroğlu, çalışanlarla bir süre sohbet etti.
Daha sonra kendisini uğurlamaya gelen personelle hatıra fotoğrafı çektiren Kılıçdaroğlu'na, çiçek takdim edildi.