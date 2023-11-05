https://sputniknews.com.tr/20231105/kilicdaroglundan-ozgur-ozele-mesaj-1077086876.html
Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e mesaj
Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e mesaj
Kılıçdaroğlu, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda genel başkan seçilen Özgür Özel'i tebrik etti. 05.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-05T09:17+0300
2023-11-05T09:17+0300
2023-11-05T09:17+0300
politika
özgür özel
kemal kılıçdaroğlu
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
chp genel başkanlığı
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Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda genel başkan seçilen Özgür Özel'i tebrik etti.Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından, "Büyük Önderimiz Atatürk'ün emanetini, bugüne kadar onurla taşıdım. Bugün, kurultay delegelerimizin verdiği kararla genel başkanlık görevine veda ediyorum. Bugüne kadar mücadelemize omuz veren herkese teşekkür ederim. Genel Başkanlık görevine seçilen yeni Genel Başkanımız Özgür Özel'i kutluyor, başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231105/chpnin-yeni-genel-baskani-ozgur-ozel-oldu-1077086039.html
chp genel başkanlığı
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özgür özel, kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), chp genel başkanlığı
özgür özel, kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), chp genel başkanlığı
Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e mesaj
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Kılıçdaroğlu, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda genel başkan seçilen Özgür Özel'i tebrik etti.
Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda genel başkan seçilen Özgür Özel'i tebrik etti.
Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından, "Büyük Önderimiz Atatürk'ün emanetini, bugüne kadar onurla taşıdım. Bugün, kurultay delegelerimizin verdiği kararla genel başkanlık görevine veda ediyorum. Bugüne kadar mücadelemize omuz veren herkese teşekkür ederim. Genel Başkanlık görevine seçilen yeni Genel Başkanımız Özgür Özel'i kutluyor, başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.