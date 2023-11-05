https://sputniknews.com.tr/20231105/chpnin-yeni-genel-baskani-ozgur-ozel-oldu-1077086039.html

CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel oldu

CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel oldu

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın ikinci tur oylamasında Manisa Milletvekili Özgür Özel genel başkan seçildi. 05.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-05T08:57+0300

2023-11-05T08:57+0300

2023-11-05T09:32+0300

politika

özgür özel

chp

kemal kılıçdaroğlu

genel başkan

31 mart yerel seçimleri

ekrem imamoğlu

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CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'ndaki genel başkanlık seçiminde, ilk turda salt çoğunluk sağlanamadığı için oylama ikinci tura kaldı.Saat 00.30 itibarıyla başlayan ikinci tur seçiminde oy kullanma işlemi saat 02.30'da tamamlandı.Oy sayımının ardından Özgür Özel'in 812 oy alarak CHP'nin yeni genel başkanı olduğu açıklandı. Kemal Kılıçdaroğlu ise 536 oy aldı.8. Genel BaşkanManisa Milletvekili ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel, bugün yapılan 38. Olağan Kurultay'da partinin 8. genel başkanı seçilmiş oldu.Özgür Özel kimdir?Özel, 1974'de Manisa'da doğdu.Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde lisans eğitimini tamamlayan Özel, 1999'da serbest eczacılığa başladı.Manisa Eczacı Odasında 2001-2007 yılları arasında bir dönem genel sekreterlik ve iki dönem oda başkanlığı görevlerinde bulunan Özel, 2007- 2011 yılları arasında Türk Eczacıları Birliğinde bir dönem saymanlık, iki dönem genel sekreterlik görevlerini yürüttü.Özel, 24, 25, 26, 27 ve 28. dönemlerde Manisa Milletvekili seçildi.25, 26 ve 27. dönemlerde CHP Grup Başkan Vekili olarak görev yapan Özel, 28. dönemde CHP Grup Başkanlığı'nı üstlendi.Almanca ve İngilizce bilen Özel, evli ve 1 çocuk babası.Özel 'teşekkür' konuşması yaptıÖzel, CHP'nin, Ankara Spor Salonu'nda yapılan 38. Olağan Kurultayı'nda "genel başkan seçildiğinin" açıklanmasının ardından teşekkür konuşması yaptı.Hayatının en büyük gururunu ve onurunu yaşadığını belirten Özel, CHP'nin ve Türkiye'nin 100'üncü yılında verilen bu onurlu görevi yerine getiren partililere şükranlarını sundu.Özel: Atatürk'ün, İsmet Paşa'nın, Baykal'ın, Kılıçdaroğlu'nun koltuğunda oturmak, onların emanetine sahip çıkmak görevimCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da teşekkür eden Özel, "Sırtıma, omzuma yüklemiş olduğunuz sorumluluğun farkındayım. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, İsmet Paşa'nın, Bülent Ecevit'in, Deniz Baykal'ın, Murat Karayalçın'ın, Hikmet Çetin'in, Altan Öymen'in ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğunda oturmak, onların emanetine sahip çıkmak, bundan sonra benimle birlikte hepinizin görevidir. Ben sizlere güveniyorum." dedi.Ailesine ve öğretmenlerine de teşekkür eden Özel, salondan CHP'nin 130 milletvekiliyle, 81 il başkanıyla el ele omuz omuza çıktığını söyledi.Özel, delegelerin tamamını kendisine oy vermiş olarak kabul ettiğini ifade ederek, tüm delegelere şükranlarını sundu.'Büyük bir zaferi kazanacağız'Bu zor süreçte hiçbir kırgınlık çıkarmayacağına söz veren Özel, şunları kaydetti:Özel, örgüte verdiği bütün sözleri tutacağını belirterek, Parti Meclisi sürecini görüşmek üzere 81 il başkanını davet etti.Ön seçime, demokratik tüzüğe yönelik verdikleri sözleri tutacaklarını dile getiren Özel, Hatay ve Osmaniye'yi ziyaret edeceğini söyledi.Selvi Kılıçdaroğlu'ndan uyarıCHP’nin 38. Kurultayı’nda seçim konuşması yapan Özgür Özel sahneden indikten sonra Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun elini sıktı.El sıkışan Özel’e Selvi Kılıçdaroğlu’nun “Bağırmanız hoş değil” dediği iddia edildi.Özgür Özel, CHP'nin hesaplarından da duyurulduÖzel'in genel başkanlığa seçilmesi, CHP'nin sosyal medya hesaplarından da duyuruldu.Mesajda "Yeni dönem liderimiz Özgür Özel" ifadesi kullanıldı.

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