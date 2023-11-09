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Yargı tarihinde bir ilk: AK Parti'nin önemli isimlerinden Anayasa Mahkemesi'nin tanınmamasına tepki
Yargı tarihinde bir ilk: AK Parti'nin önemli isimlerinden Anayasa Mahkemesi'nin tanınmamasına tepki
Yargıtay 3. Ceza Dairesi, bugün akşam Anayasa Mahkemesi'nin TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği 'seçilme hakkı' ve 'kişi hürriyeti ve güvenliği'... 09.11.2023, Sputnik Türkiye
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yargı reformu
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yargıtay
anayasa mahkemesi (aym)
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Anayasa Mahkemesi (AYM) Gezi Parkı davasında hapse mahkum edildikten sonra TİP milletvekili seçilen Can Atalay’ın tahliye edilmesi yönünde karar almıştı. Yerel mahkeme, Atalay’la ilgili karar için topu Yargıtay’a atmıştı. Yargıtay’sa bir ilke imza atarak karara uyulmamasına, Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesine ve Atalay’ın tahliyesi yönünde oy veren AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti.Hayati Yazıcı: Yazık, çok yazıkSiyaset içinden çeşitli tepkiler gelirken, AK Partili bazı isimler de bu durumu eleştirdi. AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, şu ifadeleri kullandı:Eski adalet bakanı Abdulhamit Gül: Endişe vericiBir diğer eleştiri de eski adalet bakanı Abdulhamit Gül’den geldi. Aynı zamanda AK Parti grup başkan vekili Gül, karara dair şunları dedi:Şamil Tayyar: Yargıtay 3.Ceza Dairesi’nin AYM kararına ‘uymama’ iradesi, hukuki değildirAK Parti milletvekili, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi Şamil Tayyar, sosyal medya paylaşımda şunları yazdı:Faruk Çelik: Devlet düzen ister, düzen de hukukAK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik ise '367 krizi'ni hatırlattığı mesajında Yargıtay'ı 'hukuk içinde' kalmaya davet etti:
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hayati yazıcı, şamil tayyar, faruk çelik, ak parti, yargı, yargı reformu, yargı bağımsızlığı, yargıtay, anayasa mahkemesi (aym), anayasa mahkemesi, can atalay, hapis, hapis cezası
hayati yazıcı, şamil tayyar, faruk çelik, ak parti, yargı, yargı reformu, yargı bağımsızlığı, yargıtay, anayasa mahkemesi (aym), anayasa mahkemesi, can atalay, hapis, hapis cezası

Yargı tarihinde bir ilk: AK Parti'nin önemli isimlerinden Anayasa Mahkemesi'nin tanınmamasına tepki

08:48 09.11.2023 (güncellendi: 08:49 09.11.2023)
© AAYargıtay
Yargıtay - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2023
© AA
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Yargıtay 3. Ceza Dairesi, bugün akşam Anayasa Mahkemesi'nin TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği 'seçilme hakkı' ve 'kişi hürriyeti ve güvenliği' haklarının ihlal edildiği yönündeki kararına uyulmamasına hükmetmişti. Kararı eleştiren AK Partili isimler, yargı krizine sert tepkide bulundu.
Anayasa Mahkemesi (AYM) Gezi Parkı davasında hapse mahkum edildikten sonra TİP milletvekili seçilen Can Atalay’ın tahliye edilmesi yönünde karar almıştı. Yerel mahkeme, Atalay’la ilgili karar için topu Yargıtay’a atmıştı. Yargıtay’sa bir ilke imza atarak karara uyulmamasına, Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesine ve Atalay’ın tahliyesi yönünde oy veren AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti.

Hayati Yazıcı: Yazık, çok yazık

Siyaset içinden çeşitli tepkiler gelirken, AK Partili bazı isimler de bu durumu eleştirdi. AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, şu ifadeleri kullandı:
“Öyle olaylar olur ki, analiz yapmak için, konuşsan da konuşmasan da sorun olur. Hiç ve asla olmaması gereken öylesi bir olay yaşıyoruz. Yazık, çok yazık. Devleti oluşturan erkler, sorun çözümler. Asla sorun üretmez, üretemez. Birbirini çelmeleyemez.”

Eski adalet bakanı Abdulhamit Gül: Endişe verici

Bir diğer eleştiri de eski adalet bakanı Abdulhamit Gül’den geldi. Aynı zamanda AK Parti grup başkan vekili Gül, karara dair şunları dedi:
“Yüksek yargı mercileri arasındaki çatışma görüntüsü, hukuk devleti ve mülkün temelinde yer alan adalet duygusu için endişe vericidir. Yargı hakemdir, sorunları çözer. Yargı hakem olma vasfını yitirirse, çözümün değil sorun ve çatışmanın kaynağı haline gelir. Her kurumun kaynağını milletten alan yetki ve fonksiyonunu hukuk çerçevesinde kullanması esastır. Yargı organlarının da ihtilafları derinleştirmeden, anayasal sınırlar içinde kalarak sorun çözmesi milletimizin en tabii beklentisidir.”

Şamil Tayyar: Yargıtay 3.Ceza Dairesi’nin AYM kararına ‘uymama’ iradesi, hukuki değildir

AK Parti milletvekili, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi Şamil Tayyar, sosyal medya paylaşımda şunları yazdı:
"AYM’nin kararını eleştirmek/yanlış bulmak ayrı, karara uymamak ayrıdır. Eleştirebilir, yanlış bulabilirsiniz ama uymamazlık edemezsiniz. Anayasa hükmü açık, karar bağlayıcıdır. Yargıtay 3.Ceza Dairesi’nin AYM kararına ‘uymama’ iradesi, hukuki değildir. Kaldı ki AYM’nin benzer mahiyetteki Ömer Faruk Gergerlioğlu ve Leyla Güven hakkındaki ‘hak ihlali’ kararına uyulmuştu. AYM üyeleri hakkındaki suç duyurusu ise garabettir. Yargı eliyle hortlatılan bu tür hukuk dışı uygulamalar askeri vesayet dönemini hatırlatıyor, çok üzücü."

Faruk Çelik: Devlet düzen ister, düzen de hukuk

AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik ise '367 krizi'ni hatırlattığı mesajında Yargıtay'ı 'hukuk içinde' kalmaya davet etti:

''Maalesef Yargıda, çatı ile çatı katı arasında bir çekişme var. Çatının kararlarını beğenmeyebiliriz, karşı çıkar hatta kendi içimizde isyan da edebiliriz. Tıpkı geçmişteki 367 kararında olduğu gibi. Ancak, sorunları hukuk içinde çözme makamlarını çözümün değil de anlamsız kavgaların adresi yaparsanız, şu soruya muhatap olursunuz: Meşru çözümlerin adresi neresi olacak. Devlet düzen ister, düzen de hukuk."

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
TÜRKİYE
Bakan Tunç'tan Can Atalay kararına ilişkin açıklama
1 Kasım, 11:56
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