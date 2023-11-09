https://sputniknews.com.tr/20231109/yargi-tarihinde-bir-ilk-ak-partinin-onemli-isimlerinden-anayasa-mahkemesinin-taninmamasina-tepki-1077219855.html

Yargı tarihinde bir ilk: AK Parti'nin önemli isimlerinden Anayasa Mahkemesi'nin tanınmamasına tepki

Yargı tarihinde bir ilk: AK Parti'nin önemli isimlerinden Anayasa Mahkemesi'nin tanınmamasına tepki

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, bugün akşam Anayasa Mahkemesi'nin TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği 'seçilme hakkı' ve 'kişi hürriyeti ve güvenliği'... 09.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-09T08:48+0300

2023-11-09T08:48+0300

2023-11-09T08:49+0300

politika

hayati yazıcı

şamil tayyar

faruk çelik

ak parti

yargı

yargı reformu

yargı bağımsızlığı

yargıtay

anayasa mahkemesi (aym)

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Anayasa Mahkemesi (AYM) Gezi Parkı davasında hapse mahkum edildikten sonra TİP milletvekili seçilen Can Atalay’ın tahliye edilmesi yönünde karar almıştı. Yerel mahkeme, Atalay’la ilgili karar için topu Yargıtay’a atmıştı. Yargıtay’sa bir ilke imza atarak karara uyulmamasına, Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesine ve Atalay’ın tahliyesi yönünde oy veren AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti.Hayati Yazıcı: Yazık, çok yazıkSiyaset içinden çeşitli tepkiler gelirken, AK Partili bazı isimler de bu durumu eleştirdi. AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, şu ifadeleri kullandı:Eski adalet bakanı Abdulhamit Gül: Endişe vericiBir diğer eleştiri de eski adalet bakanı Abdulhamit Gül’den geldi. Aynı zamanda AK Parti grup başkan vekili Gül, karara dair şunları dedi:Şamil Tayyar: Yargıtay 3.Ceza Dairesi’nin AYM kararına ‘uymama’ iradesi, hukuki değildirAK Parti milletvekili, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi Şamil Tayyar, sosyal medya paylaşımda şunları yazdı:Faruk Çelik: Devlet düzen ister, düzen de hukukAK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik ise '367 krizi'ni hatırlattığı mesajında Yargıtay'ı 'hukuk içinde' kalmaya davet etti:

https://sputniknews.com.tr/20231101/bakan-tunctan-can-atalay-kararina-iliskin-aciklama-1076956757.html

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