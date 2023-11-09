https://sputniknews.com.tr/20231109/tbmm-danisma-kurulu-yargitayin-aym-karariyla-ilgili-olaganustu-toplanacak-1077231015.html
TBMM Danışma Kurulu, Yargıtay'ın AYM kararıyla ilgili olağanüstü toplanacak
TBMM Danışma Kurulu, Yargıtay'ın AYM kararıyla ilgili olağanüstü toplanacak
TBMM Danışma Kurulu, 17.00'de toplanacak. Toplantıya Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanacak. 09.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-09T13:00+0300
2023-11-09T13:00+0300
2023-11-09T13:13+0300
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tbmm, yargıtay
TBMM Danışma Kurulu, Yargıtay'ın AYM kararıyla ilgili olağanüstü toplanacak
13:00 09.11.2023 (güncellendi: 13:13 09.11.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
TBMM Danışma Kurulu, 17.00'de toplanacak. Toplantıya Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanacak.