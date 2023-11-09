https://sputniknews.com.tr/20231109/seyyar-dis-hekimligi-2-kisi-hakkinda-islem-baslatildi-1077216239.html
Seyyar diş hekimliği: 2 kişi hakkında işlem başlatıldı
Seyyar diş hekimliği: 2 kişi hakkında işlem başlatıldı
Manisa'da diplomasız ve seyyar diş hekimliği yapan 2 kişi suçüstü yakalandı. Şüpheliler hakkında işlem başlatıldı. 09.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-09T00:06+0300
2023-11-09T00:06+0300
2023-11-09T00:06+0300
türkiye
diş hekimliği
suçüstü
manisa
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kendilerini diş hekimi olarak tanıtan ve diplomasız seyyar çalışan 2 kişinin, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandığı bildirildi.İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, Kavaklıdere Mahallesi'nde kendilerini diş hekimi olarak tanıtan 2 şüpheli, diplomasız seyyar çalıştıkları esnada Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından muhtelif tıbbi malzemelerle birlikte yakalandı.Şüpheliler hakkında 1219 Sayılı Kanun kapsamında diplomasız hekimlik yapmak suçundan işlem başlatıldı.
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diş hekimliği, suçüstü, manisa
diş hekimliği, suçüstü, manisa
Seyyar diş hekimliği: 2 kişi hakkında işlem başlatıldı
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Manisa'da diplomasız ve seyyar diş hekimliği yapan 2 kişi suçüstü yakalandı. Şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kendilerini diş hekimi olarak tanıtan ve diplomasız seyyar çalışan 2 kişinin, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandığı bildirildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, Kavaklıdere Mahallesi'nde kendilerini diş hekimi olarak tanıtan 2 şüpheli, diplomasız seyyar çalıştıkları esnada Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından muhtelif tıbbi malzemelerle birlikte yakalandı.
Şüpheliler hakkında 1219 Sayılı Kanun kapsamında diplomasız hekimlik yapmak suçundan işlem başlatıldı.