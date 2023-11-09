https://sputniknews.com.tr/20231109/seyyar-dis-hekimligi-2-kisi-hakkinda-islem-baslatildi-1077216239.html

Seyyar diş hekimliği: 2 kişi hakkında işlem başlatıldı

Seyyar diş hekimliği: 2 kişi hakkında işlem başlatıldı

Manisa'da diplomasız ve seyyar diş hekimliği yapan 2 kişi suçüstü yakalandı. Şüpheliler hakkında işlem başlatıldı. 09.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-09T00:06+0300

2023-11-09T00:06+0300

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türkiye

diş hekimliği

suçüstü

manisa

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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kendilerini diş hekimi olarak tanıtan ve diplomasız seyyar çalışan 2 kişinin, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandığı bildirildi.İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, Kavaklıdere Mahallesi'nde kendilerini diş hekimi olarak tanıtan 2 şüpheli, diplomasız seyyar çalıştıkları esnada Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından muhtelif tıbbi malzemelerle birlikte yakalandı.Şüpheliler hakkında 1219 Sayılı Kanun kapsamında diplomasız hekimlik yapmak suçundan işlem başlatıldı.

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diş hekimliği, suçüstü, manisa