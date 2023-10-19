https://sputniknews.com.tr/20231019/dunyaca-unlu-sac-boya-markalarinin-sahte-uretimini-yapan-imalathaneye-baskin-1076512183.html

Dünyaca ünlü saç boya markalarının sahte üretimini yapan imalathaneye baskın

Dünyaca ünlü saç boya markalarının sahte üretimini yapan imalathaneye baskın

İstanbul'da düzenlenen operasyonda 645 bin tüp sahte kadın saç boyası ele geçirildi. 19.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-19T14:44+0300

2023-10-19T14:44+0300

2023-10-19T14:44+0300

yaşam

saç boyası

sahte

istanbul

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İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Yolsuzluk Suçları Büro Amirliği ekipleri, piyasaya yüklü miktarda sahte saç bakım malzemesi sürüleceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.Bağcılar ve Esenyurt'ta belirledikleri iki adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler bir şüpheliyi gözaltına aldı.Adreste, piyasa değeri yaklaşık 150 milyon lira olan 645 bin tüp satışa hazır kadın saç boyası ele geçirildi.Ayrıca, dünyaca ünlü markaların taklitlerinin yapımında kullanılan ve 32 parçadan oluşan 3 ayrı üniteli üretim bandına da el konuldu.

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saç boyası, sahte, istanbul