https://sputniknews.com.tr/20231109/rusyanin-abd-buyukelcisi-antonov-abd-kolektif-guvenlik-konusunda-rusya-ile-diyalog-planlamadi-1077186333.html
Rusya'nın ABD Büyükelçisi Antonov: ABD, kolektif güvenlik konusunda Rusya ile diyalog planlamadı
Rusya'nın ABD Büyükelçisi Antonov: ABD, kolektif güvenlik konusunda Rusya ile diyalog planlamadı
Rusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov, ABD nin Rusya ile kolektif güvenlik konusunda bir diyalog planlamadığını söylerken, Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler... 09.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-09T00:46+0300
2023-11-09T00:46+0300
2023-11-09T00:46+0300
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Rusya’nın Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'ndan çekilmesinin ardından ABD de söz konusu anlaşmadaki yükümlülüklerini askıya almasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Antonov, ‘ABD’nin Avrupa-Atlantik güvenliğinin kritik bir unsuru olarak etkili konvansiyonel silah kontrolüne bağlı kalmaya devam ettiği’ ifadelerini kullanan ABD Dışişleri Bakanlığı resmi açıklamasına atıfta bulunarak şöyle konuştu:Rus Büyükelçi, Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'ndan geri çekilme kararıyla Rusya’nın açık bir sinyal gönderdiğine vurgu yaparak, “Avrupa'da endişelerimizi dikkate almadan herhangi bir askeri güvenlik mimari oluşturma girişimleri başarısızlığa mahkumdur. Amerikalıların ve onların uydularının kendi güçlerini abartmayı bırakmalarının zamanı geldi” ifadelerini kullandı.Rusya Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'nın (AKKA) fesih sürecinin 7 Kasım gece yarısı itibariyle resmi olarak tamamlandığını duyurmuştu.Rusya’nın Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'ndan çekilmesinin ardından ABD de söz konusu anlaşmadaki yükümlülüklerini askıya aldığını duyurdu.Dışişleri Bakanlığı resmi sayfasında yer alan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bu yılın mayıs ayında imzaladığı kararname ile birlikte Rusya'nın Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'nı (AKKA) feshetmesine yönelik sürecin başladığı hatırlatılırken, “7 Kasım 2023 saat 00.00 itibarıyla Rusya'nın bu antlaşmadan çekilmesine ilişkin prosedür tamamlanmış olup, böylece ülkemiz tarafından 2007 yılında geçerliliği askıya alınan uluslararası hukuki belge, nihayet bizim için tarih olmuştur” ifadelerine yer verildi.AKKA Antlaşması ile ilgili yasal olarak bağlayıcı iki anlaşmanın daha geçerliliğini kaybettiği vurgulanırken, Varşova Paktı'na taraf altı devletin konvansiyonel silah ve teçhizatının sayı ve mevcudiyetine ilişkin 3 Kasım 1990 tarihli Budapeşte Anlaşması il birlikte 31 Mayıs 1996 tarihli ek belgenin de geçerliliğini yitirdiği eklendi.Tarafların konvansiyonel güçlerine sınırlamalar getiren AKKA, NATO ve Sovyetler Birliği arasında 1990'da Paris’te imzalanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231107/disisleri-bakanligindan-rusyanin-akkadan-cekilme-kararinin-yururluge-girmesiyle-ilgili-aciklama-1077160541.html
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abd, rusya, anatoliy antonov, rusya dışişleri bakanlığı, washington dc, beyaz saray
abd, rusya, anatoliy antonov, rusya dışişleri bakanlığı, washington dc, beyaz saray
Rusya'nın ABD Büyükelçisi Antonov: ABD, kolektif güvenlik konusunda Rusya ile diyalog planlamadı
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Rusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov, ABD nin Rusya ile kolektif güvenlik konusunda bir diyalog planlamadığını söylerken, Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması’ndaki (AKKA) kapsamındaki kısıtlamalarını açıkça atlattığını hatırlattı.
Rusya’nın Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'ndan çekilmesinin ardından ABD de söz konusu anlaşmadaki yükümlülüklerini askıya almasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Antonov, ‘ABD’nin Avrupa-Atlantik güvenliğinin kritik bir unsuru olarak etkili konvansiyonel silah kontrolüne bağlı kalmaya devam ettiği’ ifadelerini kullanan ABD Dışişleri Bakanlığı resmi açıklamasına atıfta bulunarak şöyle konuştu:
“Kolektif güvenlik esaslarına ilişkin bir diyalog Washington'un planlarının bir parçası değildi. AKKA antlaşmasının tüm kısıtlamalarını zaten açıkça aşarak NATO'nun genişleme sürecini hızlandırdılar, bunu yaparken cezasız kalacaklarına inandılar ve Ukraynalıların eliyle Rusya'ya karşı hibrit bir savaşa dahil oldular. Bu koşullar altında Moskova'nın anlaşmaya katılımının resmi olarak sürdürülebilmesi bile Rusya Federasyonu'nun ulusal çıkarları açısından kabul edilemez.”
Rus Büyükelçi, Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'ndan geri çekilme kararıyla Rusya’nın açık bir sinyal gönderdiğine vurgu yaparak, “Avrupa'da endişelerimizi dikkate almadan herhangi bir askeri güvenlik mimari oluşturma girişimleri başarısızlığa mahkumdur. Amerikalıların ve onların uydularının kendi güçlerini abartmayı bırakmalarının zamanı geldi” ifadelerini kullandı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'nın (AKKA) fesih sürecinin 7 Kasım gece yarısı itibariyle resmi olarak tamamlandığını duyurmuştu.
Rusya’nın Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'ndan çekilmesinin ardından ABD de söz konusu anlaşmadaki yükümlülüklerini askıya aldığını duyurdu.
Dışişleri Bakanlığı resmi sayfasında yer alan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in
bu yılın mayıs ayında imzaladığı kararname ile birlikte Rusya'nın Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'nı (AKKA) feshetmesine yönelik sürecin başladığı hatırlatılırken, “7 Kasım 2023 saat 00.00 itibarıyla Rusya'nın bu antlaşmadan çekilmesine ilişkin prosedür tamamlanmış olup, böylece ülkemiz tarafından 2007 yılında geçerliliği askıya alınan uluslararası hukuki belge, nihayet bizim için tarih olmuştur
” ifadelerine yer verildi.
AKKA Antlaşması ile ilgili yasal olarak bağlayıcı iki anlaşmanın daha geçerliliğini kaybettiği vurgulanırken, Varşova Paktı'na taraf altı devletin konvansiyonel silah ve teçhizatının sayı ve mevcudiyetine ilişkin 3 Kasım 1990 tarihli Budapeşte Anlaşması il birlikte 31 Mayıs 1996 tarihli ek belgenin de geçerliliğini yitirdiği eklendi.
Tarafların konvansiyonel güçlerine sınırlamalar getiren AKKA, NATO ve Sovyetler Birliği arasında 1990'da Paris’te imzalanmıştı.