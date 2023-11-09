https://sputniknews.com.tr/20231109/rusya-sorusturma-komitesi-ukrayna-ordusu-skadovsk-kentini-vurdu-can-kayiplari-var-1077241943.html
Rusya Soruşturma Komitesi: Ukrayna ordusu Skadovsk kentini vurdu, can kayıpları var
Rusya Soruşturma Komitesi: Ukrayna ordusu Skadovsk kentini vurdu, can kayıpları var
Rusya Soruşturma Komitesi, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Herson bölgesindeki Skadovsk kentini bombalaması sonucu can kayıplarının olduğunu, olayla ilgili ceza... 09.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-09T20:00+0300
2023-11-09T20:00+0300
2023-11-09T20:00+0300
ukrayna krizi
ukrayna krizi
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rusya soruşturma komitesi
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Rusya Soruşturma Komitesi’nin Telegram kanalından yapılan açıklamaya göre Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Herson bölgesindeki Skadovsk kentini bombaladı, can kayıplarının olduğunu saldırı ile ilgili ceza davası açıldı.Açıklamada, “Herson bölgesindeki Skadovsk kentine füzeli saldırı düzenlendi, saldırı sonucunda sivil bir tesis hasar gördü. Can kayıpları var, yaralılara gerekli tıbbi müdahale yapılıyor” ifadelerine yer verildi.Saldırı ile ilgili Rusya Ceza Kanunu’nun ilgili maddesi uyarınca, cinayet gerekçesi ile ceza davası açıldı.Daha önce Herson Valisi Vladimir Saldo, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin bugün saat 10.00 (TSİ ile aynı) sularında Skadovsk’a füzeli saldırı düzenlediğini, füzelerden birinin hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü, diğer bir füzenin ise müstakil evlerin bulunduğu bölgeye isabet ettiğini, birkaç konutun hasar aldığını, saldırıda 11 kişinin yaralandığını bildirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230629/rusya-ukrayna-tarafinda-savasan-160-yabanci-parali-asker-hakkinda-sorusturma-baslattik-1072993675.html
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ukrayna krizi, ukrayna, herson, rusya soruşturma komitesi
Rusya Soruşturma Komitesi: Ukrayna ordusu Skadovsk kentini vurdu, can kayıpları var
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Rusya Soruşturma Komitesi, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Herson bölgesindeki Skadovsk kentini bombalaması sonucu can kayıplarının olduğunu, olayla ilgili ceza davasının başlatıldığını bildirdi.
Rusya Soruşturma Komitesi’nin Telegram kanalından yapılan açıklamaya göre Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Herson bölgesindeki Skadovsk kentini bombaladı, can kayıplarının olduğunu saldırı ile ilgili ceza davası açıldı.
Açıklamada, “Herson bölgesindeki Skadovsk kentine füzeli saldırı düzenlendi, saldırı sonucunda sivil bir tesis hasar gördü. Can kayıpları var, yaralılara gerekli tıbbi müdahale yapılıyor” ifadelerine yer verildi.
Saldırı ile ilgili Rusya Ceza Kanunu’nun ilgili maddesi uyarınca, cinayet gerekçesi ile ceza davası açıldı.
Daha önce Herson Valisi Vladimir Saldo, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin bugün saat 10.00 (TSİ ile aynı) sularında Skadovsk’a füzeli saldırı düzenlediğini, füzelerden birinin hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü, diğer bir füzenin ise müstakil evlerin bulunduğu bölgeye isabet ettiğini, birkaç konutun hasar aldığını, saldırıda 11 kişinin yaralandığını bildirmişti.