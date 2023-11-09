https://sputniknews.com.tr/20231109/rusya-sorusturma-komitesi-ukrayna-ordusu-skadovsk-kentini-vurdu-can-kayiplari-var-1077241943.html

Rusya Soruşturma Komitesi: Ukrayna ordusu Skadovsk kentini vurdu, can kayıpları var

Rusya Soruşturma Komitesi: Ukrayna ordusu Skadovsk kentini vurdu, can kayıpları var

Rusya Soruşturma Komitesi, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Herson bölgesindeki Skadovsk kentini bombalaması sonucu can kayıplarının olduğunu, olayla ilgili ceza... 09.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-09T20:00+0300

2023-11-09T20:00+0300

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ukrayna krizi

ukrayna krizi

ukrayna

herson

rusya soruşturma komitesi

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Rusya Soruşturma Komitesi’nin Telegram kanalından yapılan açıklamaya göre Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Herson bölgesindeki Skadovsk kentini bombaladı, can kayıplarının olduğunu saldırı ile ilgili ceza davası açıldı.Açıklamada, “Herson bölgesindeki Skadovsk kentine füzeli saldırı düzenlendi, saldırı sonucunda sivil bir tesis hasar gördü. Can kayıpları var, yaralılara gerekli tıbbi müdahale yapılıyor” ifadelerine yer verildi.Saldırı ile ilgili Rusya Ceza Kanunu’nun ilgili maddesi uyarınca, cinayet gerekçesi ile ceza davası açıldı.Daha önce Herson Valisi Vladimir Saldo, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin bugün saat 10.00 (TSİ ile aynı) sularında Skadovsk’a füzeli saldırı düzenlediğini, füzelerden birinin hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü, diğer bir füzenin ise müstakil evlerin bulunduğu bölgeye isabet ettiğini, birkaç konutun hasar aldığını, saldırıda 11 kişinin yaralandığını bildirmişti.

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