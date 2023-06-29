https://sputniknews.com.tr/20230629/rusya-ukrayna-tarafinda-savasan-160-yabanci-parali-asker-hakkinda-sorusturma-baslattik-1072993675.html
Rusya: Ukrayna tarafında savaşan 160 yabancı paralı asker hakkında soruşturma başlattık
Rusya: Ukrayna tarafında savaşan 160 yabancı paralı asker hakkında soruşturma başlattık
Rus soruşturmacıların Ukrayna tarafında savaşan yabancı paralı askerler hakkında soruşturma açıkları belirtildi. Soruşturma dosyasında 160 yabancı ülke... 29.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-29T14:49+0300
2023-06-29T14:49+0300
2023-06-29T14:55+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
paralı asker
sergey lavrov
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Rusya Soruşturma Komitesi yetkilileri, “Rusya Savunma Bakanlığı ve güvenlik servisleriyle koordinasyon içinde yapılan incelemelerde (Ukrayna tarafında savaşan) Gürcistanlı, Letonyalı, ABD’li, İsveçli ve diğer ülkelerden paralı askerler olduğuna ilişkin deliller topladık. 33 ülkeden 160 yabancı hakkında soruşturma yürütülüyor” açıklamasını yaptı.Rus soruşturmacılar mayıs sonunda da Ukrayna tarafında 2 bin yabancı ülke vatandaşının savaştığının belirlendiğini kaydemişti.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise önceki gün yaptığı bir açıklamada, bazı ülkelerin paralı askeri görüntüsüyle Ukrayna’ya kendi kadrolu askerlerini gönderdiklerinden şüphelenmek için dayanakları olduğunu söylemişti.
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rusya, ukrayna, paralı asker, sergey lavrov
rusya, ukrayna, paralı asker, sergey lavrov
Rusya: Ukrayna tarafında savaşan 160 yabancı paralı asker hakkında soruşturma başlattık
14:49 29.06.2023 (güncellendi: 14:55 29.06.2023) Abone ol
Rus soruşturmacıların Ukrayna tarafında savaşan yabancı paralı askerler hakkında soruşturma açıkları belirtildi. Soruşturma dosyasında 160 yabancı ülke vatandaşının ismi bulunuyor.
Rusya Soruşturma Komitesi yetkilileri, “Rusya Savunma Bakanlığı ve güvenlik servisleriyle koordinasyon içinde yapılan incelemelerde (Ukrayna tarafında savaşan) Gürcistanlı, Letonyalı, ABD’li, İsveçli ve diğer ülkelerden paralı askerler olduğuna ilişkin deliller topladık. 33 ülkeden 160 yabancı hakkında soruşturma yürütülüyor” açıklamasını yaptı.
Rus soruşturmacılar mayıs sonunda da Ukrayna tarafında 2 bin yabancı ülke vatandaşının savaştığının belirlendiğini kaydemişti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise önceki gün yaptığı bir açıklamada, bazı ülkelerin paralı askeri görüntüsüyle Ukrayna’ya kendi kadrolu askerlerini gönderdiklerinden şüphelenmek için dayanakları olduğunu söylemişti.