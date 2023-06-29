https://sputniknews.com.tr/20230629/rusya-ukrayna-tarafinda-savasan-160-yabanci-parali-asker-hakkinda-sorusturma-baslattik-1072993675.html

Rusya: Ukrayna tarafında savaşan 160 yabancı paralı asker hakkında soruşturma başlattık

Rusya: Ukrayna tarafında savaşan 160 yabancı paralı asker hakkında soruşturma başlattık

Rus soruşturmacıların Ukrayna tarafında savaşan yabancı paralı askerler hakkında soruşturma açıkları belirtildi. Soruşturma dosyasında 160 yabancı ülke... 29.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-29T14:49+0300

2023-06-29T14:49+0300

2023-06-29T14:55+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

paralı asker

sergey lavrov

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Rusya Soruşturma Komitesi yetkilileri, “Rusya Savunma Bakanlığı ve güvenlik servisleriyle koordinasyon içinde yapılan incelemelerde (Ukrayna tarafında savaşan) Gürcistanlı, Letonyalı, ABD’li, İsveçli ve diğer ülkelerden paralı askerler olduğuna ilişkin deliller topladık. 33 ülkeden 160 yabancı hakkında soruşturma yürütülüyor” açıklamasını yaptı.Rus soruşturmacılar mayıs sonunda da Ukrayna tarafında 2 bin yabancı ülke vatandaşının savaştığının belirlendiğini kaydemişti.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise önceki gün yaptığı bir açıklamada, bazı ülkelerin paralı askeri görüntüsüyle Ukrayna’ya kendi kadrolu askerlerini gönderdiklerinden şüphelenmek için dayanakları olduğunu söylemişti.

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rusya, ukrayna, paralı asker, sergey lavrov