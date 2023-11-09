https://sputniknews.com.tr/20231109/rusya-japonyayla-nukleer-silahlari-yok-etmeyle-ilgili-isbirligi-anlasmasindan-cikti-1077250860.html
Rusya, Japonya’yla nükleer silahları yok etmeyle ilgili işbirliği anlaşmasından çıktı
Rusya, Japonya’yla nükleer silahları yok etmeyle ilgili işbirliği anlaşmasından çıktı
Rusya hükümeti, ülkede sayısı azaltılması gereken nükleer silahların yok edilmesi alanında Japonya’yla işbirliğine ilişkin anlaşmayı feshetti. 09.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-09T22:10+0300
2023-11-09T22:10+0300
2023-11-09T22:10+0300
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rusya
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nükleer silah
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Rusya hükümetinin açıklamasında, “Rusya Federasyonu’nun uluslararası anlaşmaları ile ilgili federal kanununun 37. maddesi uyarınca, Rusya ve Japonya hükümetleri arasında, Rusya’da sayısı azaltılması gereken nükleer silahları yok etme sürecine yardımcı olmak ve bu amaçla işbirliği komitesi oluşturmak konusunda işbirliğine ilişkin 13 Ekim 1993 tarihinde Tokyo’da imzalanan anlaşmanın feshedilmesine karar verildi” ifadesine yer verildi.Anlaşmanın feshedildiği konusunda Japonya’yı bilgilendirme görevinin Rusya Dışişleri Bakanlığı’na verildiği belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20231017/rus-bombardiman-ucaklari-japon-denizi-uzerinde-planli-ucus-gerceklestirdi-1076431120.html
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rusya, nükleer, nükleer silah, nükleer silah
rusya, nükleer, nükleer silah, nükleer silah
Rusya, Japonya’yla nükleer silahları yok etmeyle ilgili işbirliği anlaşmasından çıktı
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Rusya hükümeti, ülkede sayısı azaltılması gereken nükleer silahların yok edilmesi alanında Japonya’yla işbirliğine ilişkin anlaşmayı feshetti.
Rusya hükümetinin açıklamasında, “Rusya Federasyonu’nun uluslararası anlaşmaları ile ilgili federal kanununun 37. maddesi uyarınca, Rusya ve Japonya hükümetleri arasında, Rusya’da sayısı azaltılması gereken nükleer silahları yok etme sürecine yardımcı olmak ve bu amaçla işbirliği komitesi oluşturmak konusunda işbirliğine ilişkin 13 Ekim 1993 tarihinde Tokyo’da imzalanan anlaşmanın feshedilmesine karar verildi” ifadesine yer verildi.
Anlaşmanın feshedildiği konusunda Japonya’yı bilgilendirme görevinin Rusya Dışişleri Bakanlığı’na verildiği belirtildi.