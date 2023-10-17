https://sputniknews.com.tr/20231017/rus-bombardiman-ucaklari-japon-denizi-uzerinde-planli-ucus-gerceklestirdi-1076431120.html
Rus bombardıman uçakları Japon Denizi üzerinde planlı uçuş gerçekleştirdi
Rus bombardıman uçakları Japon Denizi üzerinde planlı uçuş gerçekleştirdi
Rusya Savunma Bakanlığı, iki Tu-95MS stratejik bombardıman uçağının, Su-35S jetlerinin eşliğinde Japon Denizi’nin uluslararası suları üzerinde planlı uçuş... 17.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-17T15:51+0300
2023-10-17T15:51+0300
2023-10-17T15:51+0300
dünya
rusya
rusya savunma bakanlığı
tu-95 stratejik bombalama uçakları
su-35
japon denizi
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya’ya ait iki Tu-95MS stratejik bombardıman uçağının, Su-35S jetlerinin eşliğinde Japon Denizi’nin uluslararası suları üzerinde planlı uçuş gerçekleştirdiği belirtildi.Açıklamada, “Rusya Uzun Menzilli Hava Kuvvetleri’ne ait iki Tu-95MS stratejik bombardıman uçağı, Japon Denizi’nin tarafsız suları üzerinde planlı uçuş gerçekleştirdi. Uçuş yaklaşık 7 saat sürdü. Avcı uçağı koruması, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'ne bağlı Su-35S avcı uçaklarının mürettebatı tarafından sağlandı” ifadelerine yer verildi.Uzun Menzilli Hava Kuvvetleri Komutanı Sergey Kobılaş, ‘uçuşun uluslararası hava sahasını kullanım kurallarına titizlikle uyularak gerçekleştirildiğini’ kaydetti.Korgeneral Kobılaş, Uzun Menzilli Hava Kuvvetleri uçaklarının Arktik Okyanusu, Atlantik Okyanusu’nun kuzeyi, Karadeniz ve Baltık Denizi ile Pasifik Okyanusu üzerinde düzenli olarak uçuş yaptığını sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230903/medvedev-japonya-yonetimi-yeni-bir-askerilesme-rotasi-izliyor-1075147016.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, tu-95 stratejik bombalama uçakları, su-35, japon denizi
rusya, rusya savunma bakanlığı, tu-95 stratejik bombalama uçakları, su-35, japon denizi
Rus bombardıman uçakları Japon Denizi üzerinde planlı uçuş gerçekleştirdi
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Rusya Savunma Bakanlığı, iki Tu-95MS stratejik bombardıman uçağının, Su-35S jetlerinin eşliğinde Japon Denizi’nin uluslararası suları üzerinde planlı uçuş gerçekleştirdiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya’ya ait iki Tu-95MS stratejik bombardıman uçağının, Su-35S jetlerinin eşliğinde Japon Denizi’nin uluslararası suları üzerinde planlı uçuş gerçekleştirdiği belirtildi.
Açıklamada, “Rusya Uzun Menzilli Hava Kuvvetleri’ne ait iki Tu-95MS stratejik bombardıman uçağı, Japon Denizi’nin tarafsız suları üzerinde planlı uçuş gerçekleştirdi. Uçuş yaklaşık 7 saat sürdü. Avcı uçağı koruması, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'ne bağlı Su-35S avcı uçaklarının mürettebatı tarafından sağlandı” ifadelerine yer verildi.
Uzun Menzilli Hava Kuvvetleri Komutanı Sergey Kobılaş, ‘uçuşun uluslararası hava sahasını kullanım kurallarına titizlikle uyularak gerçekleştirildiğini’ kaydetti.
Korgeneral Kobılaş, Uzun Menzilli Hava Kuvvetleri uçaklarının Arktik Okyanusu, Atlantik Okyanusu’nun kuzeyi, Karadeniz ve Baltık Denizi ile Pasifik Okyanusu üzerinde düzenli olarak uçuş yaptığını sözlerine ekledi.