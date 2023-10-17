https://sputniknews.com.tr/20231017/rus-bombardiman-ucaklari-japon-denizi-uzerinde-planli-ucus-gerceklestirdi-1076431120.html

Rus bombardıman uçakları Japon Denizi üzerinde planlı uçuş gerçekleştirdi

Rus bombardıman uçakları Japon Denizi üzerinde planlı uçuş gerçekleştirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, iki Tu-95MS stratejik bombardıman uçağının, Su-35S jetlerinin eşliğinde Japon Denizi’nin uluslararası suları üzerinde planlı uçuş... 17.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-17T15:51+0300

2023-10-17T15:51+0300

2023-10-17T15:51+0300

dünya

rusya

rusya savunma bakanlığı

tu-95 stratejik bombalama uçakları

su-35

japon denizi

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya’ya ait iki Tu-95MS stratejik bombardıman uçağının, Su-35S jetlerinin eşliğinde Japon Denizi’nin uluslararası suları üzerinde planlı uçuş gerçekleştirdiği belirtildi.Açıklamada, “Rusya Uzun Menzilli Hava Kuvvetleri’ne ait iki Tu-95MS stratejik bombardıman uçağı, Japon Denizi’nin tarafsız suları üzerinde planlı uçuş gerçekleştirdi. Uçuş yaklaşık 7 saat sürdü. Avcı uçağı koruması, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'ne bağlı Su-35S avcı uçaklarının mürettebatı tarafından sağlandı” ifadelerine yer verildi.Uzun Menzilli Hava Kuvvetleri Komutanı Sergey Kobılaş, ‘uçuşun uluslararası hava sahasını kullanım kurallarına titizlikle uyularak gerçekleştirildiğini’ kaydetti.Korgeneral Kobılaş, Uzun Menzilli Hava Kuvvetleri uçaklarının Arktik Okyanusu, Atlantik Okyanusu’nun kuzeyi, Karadeniz ve Baltık Denizi ile Pasifik Okyanusu üzerinde düzenli olarak uçuş yaptığını sözlerine ekledi.

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rusya, rusya savunma bakanlığı, tu-95 stratejik bombalama uçakları, su-35, japon denizi