https://sputniknews.com.tr/20230903/medvedev-japonya-yonetimi-yeni-bir-askerilesme-rotasi-izliyor-1075147016.html

Medvedev: Japonya yönetimi yeni bir askerileşme rotası izliyor

Medvedev: Japonya yönetimi yeni bir askerileşme rotası izliyor

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Japonya yönetiminin 1945 trajedisini unutarak ve bir zamanlar kötü şöhretli sonu olan ülkenin... 03.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-03T17:12+0300

2023-09-03T17:12+0300

2023-09-03T17:15+0300

ukrayna krizi

dmitriy medvedev

ukrayna krizi

ukrayna

japonya

japonya

zafer günü

zafer günü

ikinci dünya savaşı

ikinci dünya savaşı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/03/1075147178_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_2ad7cdefdea65218f339404bb10bb685.jpg

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, 3 Eylül Militarist Japonya’ya Karşı Zafer Günü ve İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesi dolayısıyla ülkenin doğusundaki Yujno-Sahalinsk kentinde düzenlenen etkinliklere katıldı.Medvedev, burada yaptığı konuşmada, “Japon yetkililerin yeni bir askerileştirme rotası izlemeleri üzücü, onlar bir zamanlar kötü şöhretli sonu olan Japonya'nın mirasçıları oldu. Onlar, Amerika'ya olan hayranlıkları nedeniyle nükleer alevler içinde diri diri yanan, gelecek nesiller boyunca radyasyonla zehirlenen yüz binlerce yurttaşın trajedisini çoktan unuttu” diye konuştu.‘Japonya aktif bir şekilde Ukrayna'ya yardım sağlıyor ve çatışmaya sürükleniyor’Medvedev, Japonya’nın giderek daha yoğun bir şekilde Ukrayna'ya yardım sağladığını ve çatışmaya sürüklendiğini ifade etti.“Ülkemiz, kulağa ne kadar üzücü gelse de şimdi Ukrayna'da baş kaldıran Nazizm ile savaşmaya devam ediyor ve bunu, Büyük Vatanseverlik Savaşı yıllarında müttefikimiz olan Batılı küratörlerin desteğiyle yapıyor. Yakınımızdaki Japonya'nın da Kiev rejimine giderek daha yoğun bir şekilde yardım sağlaması ve askeri çatışmanın içine çekilmesi de kötü” diyen Medvedev, bu sözlerinin Japonya’da duyulabilmesi için özellikle Sahalin’de bu konuya değindiğini sözlerine ekledi.‘Nazizmle mücadele Rusya'nın kutsal görevidir’80 yıl önce olduğu gibi şimdi de insanlığı küresel bir felakete sürüklemeye hazır olanlara kararlı bir karşılık vermenin ve onları yenilgiye uğratmanın Rusya’nın kutsal görevi olduğuna dikkat çeken Medvedev, şunları söyledi:

ukrayna

japonya

yujno-sahalinsk

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dmitriy medvedev, ukrayna krizi, ukrayna, japonya, japonya, zafer günü, zafer günü, ikinci dünya savaşı, ikinci dünya savaşı, yujno-sahalinsk