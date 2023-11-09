https://sputniknews.com.tr/20231109/rekor-kiran-zeytinyagi-fiyati-altin-gibi-yukseliyor-marketlerde-litre-fiyati-ne-kadar-olacak-1077222134.html

Rekor kıran zeytinyağı fiyatı altın gibi yükseliyor: Marketlerde litre fiyatı ne kadar olacak?

Rekor kıran zeytinyağı fiyatı altın gibi yükseliyor: Marketlerde litre fiyatı ne kadar olacak?

Tariş zeytinyağı alım fiyatını açıklarken, uzmanlar da insanların artık zeytinyağını ihtiyaçlar listesinden çıkarmak durumunda kalabileceğine vurgu yapıyor... 09.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-09T12:56+0300

2023-11-09T12:56+0300

2023-11-09T12:56+0300

zeytinyağı

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Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Başkanı Hilmi Sürek, 2023-2024 ürün alım fiyatını duyurdu. Alım fiyatı 295 lira olan zeytinyağı, tüketicinin sofrasına kaç paraya gelecek merak konusu oldu.Titiz çalışmalar sonucu belirlenen fiyatla üreticinin haklarını ve ürünün değerini korumayı amaçladıklarını belirten “Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği ülke, bölge ve zeytinyağı üreticileri için önemli bir güçtür. Tariş, her sezon olduğu gibi bu sezon da tüm kaynaklarını ortaklarının ürününü en iyi şekilde değerlendirmek için kullanacaktır. Belirlediğimiz ürün alım fiyatında kooperatiflerimizden gelen fiyat değerlendirmeleri en önemli kriter olurken, rekolte miktarları ile iç ve dış piyasalardaki gelişmeleri de dikkate aldık” dedi. Ayrıca sezon içerisinde piyasa hareketleri ve fiyat gelişmelerine göre, gerekirse yeni fiyat düzenlemesi yapılacağını bildirdi. TARİŞ zeytinyağı alım fiyatını 295 lira olarak açıklarken, üreticide 250 lira maliyetle çıkan zeytinyağı, raflarda 400 liradan satışa sunuluyor.Zeytinyağı neden bu kadar pahalı?Zeytinyağı üretiminde bu yıl, dünyayı da etkisi altına alan küresel iklim nedeniyle geçen seneye oranla düşük rekolte bekleniyor. 2022’de 421 bin ton olan üretimin bu yıl 180 bin tona kadar düşeceği tahmin ediliyor.Geçen yıldan kalan 150 bin tonla birlikte Türkiye’nin bu seneki stoku 330-350 bin tona ulaşıyor.Ancak fiyatların yüzde 100’ün üzerinde artacağı tahmin ediliyor. Türkiye’nin iç pazarda 150-200 bin ton tüketimine rağmen zeytinyağındaki yüksek fiyatları değerlendiren sektör temsilcileri, girdi maliyetlerini gerekçe gösteriyor. Üretim, toplama, işleme, şişeleme ve lojistik maliyetlerinin geçen yıla göre yüzde 150 arttığı belirtiliyor.Dünyanın aksine Türkiye’de fiyat artışının yüksek talepten değil, maliyetlerdeki artıştan kaynaklandığına dikkat çeken Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TDGF) Yönetim Kurulu Başkanı Demir Şarman da girdilerin döviz kurlarıyla bağlantılı olduğuna işaret etti. Şarman “Dünyayla ayrışmanın nedeni bu” ifadesini kullandı.Fiyat artışlarının yükselen tarımsal girdi maliyetleri nedeniyle olduğunu belirten gıda sanayi sektörü, krediye erişim noktasında kolaylık talep ediyor.Sahte zeytinyağlarına dikkatZeytinyağı taklit ve tağşişi yapılabilen en uygun ürün. Muhtemel fiyat artışında bu yıl çok fazla taklit ürünün piyasaya girebileceği uyarısında bulunan sektör temsilcileri “Zeytinyağına ayçiçeği, pamuk veya fındık yağı karıştırılıyor. Bakanlığın özellikle bu seneye dikkat etmesi gerek. Denetimler arttırılmalı” çağrısı yaptı.

https://sputniknews.com.tr/20231109/cig-sute-zam-geldi-1077224739.html

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zeytinyağı fiyat, zeytin yağı ne kadar