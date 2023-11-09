https://sputniknews.com.tr/20231109/cig-sute-zam-geldi-1077224739.html
Çiğ süte zam geldi
Çiğ süte zam geldi
Çiğ süte zam geldi, litresi 12 lira olan süt 15 liraya yükseldi. Fiyat artışı raflara da yansıdı. 09.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-09T11:15+0300
2023-11-09T11:15+0300
2023-11-09T11:15+0300
ekonomi
süt
et ve süt kurumu
gıda fiyatları
zam
ekonomi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/0a/1059756235_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_dd74cba0c8ecdffaf8a57b0cfb12799e.jpg
Serbest piyasada çiğ süt fiyatının litresi 12 liradan 15 liraya yükseldi. Artış raflara da yansımaya başladı.Dünya gazetesinde yer alan habere göre, Trakya’da bugün çiğ süte 15,5 lira talep edilmeye başlandığını bildiren sektör temsilcileri, bazı kooperatif başkanlarının 15,5 lira ifade etmeye başlandığını söyledi.Çiğ sütte büyük bir sorunun olmadığını ve 15-20 güne süt arzında artışların başlayacağı belirtiliyor. USK’nın tavsiye taban fiyatının yanı sıra serbest piyasada oluşan bir fiyat olduğunu paylaşan temsilciler, öte yandan kaliteli süt için belli bir oranda yüzde 10 prim verilebileceğini aktarıyor.Temsilciler, maliyet artışlarına rağmen fiyatların tutulduğu bir dönem olduğunu, şu anda böyle bir baskının olmadığı belirtiyorlar.
https://sputniknews.com.tr/20231107/sigaraya-zam-geldi-1077137426.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/0a/1059756235_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_862a1fe43eb738acdbafd565c37316fd.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
süt, et ve süt kurumu, gıda fiyatları, zam, ekonomi
süt, et ve süt kurumu, gıda fiyatları, zam, ekonomi
Çiğ süte zam geldi
Abone ol
Çiğ süte zam geldi, litresi 12 lira olan süt 15 liraya yükseldi. Fiyat artışı raflara da yansıdı.
Serbest piyasada çiğ süt fiyatının litresi 12 liradan 15 liraya yükseldi. Artış raflara da yansımaya başladı.
Dünya gazetesinde yer alan habere göre, Trakya’da bugün çiğ süte 15,5 lira talep edilmeye başlandığını bildiren sektör temsilcileri, bazı kooperatif başkanlarının 15,5 lira ifade etmeye başlandığını söyledi.
Çiğ sütte büyük bir sorunun olmadığını ve 15-20 güne süt arzında artışların başlayacağı belirtiliyor. USK’nın tavsiye taban fiyatının yanı sıra serbest piyasada oluşan bir fiyat olduğunu paylaşan temsilciler, öte yandan kaliteli süt için belli bir oranda yüzde 10 prim verilebileceğini aktarıyor.
Temsilciler, maliyet artışlarına rağmen fiyatların tutulduğu bir dönem olduğunu, şu anda böyle bir baskının olmadığı belirtiyorlar.