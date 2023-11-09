https://sputniknews.com.tr/20231109/milli-voleybolcu-kiziyla-birlikte-kaza-gecirdi-1077242593.html

Milli voleybolcu kızıyla birlikte kaza geçirdi

Milli voleybolcu kızıyla birlikte kaza geçirdi

Milli voleybolcu Büşra Kılıçlı'nın kullandığı otomobil, Aksaray'da hafif ticari araçla çarpıştı. Kılıçlı ve araçtaki kızı kazayı yara almadan atlatırken, diğer... 09.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-09T17:23+0300

2023-11-09T17:23+0300

2023-11-09T17:23+0300

yaşam

voleybol

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trafik kazası

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Paşacık Mahallesi’nden Taşpazar Mahallesi istikametine seyreden Milli Voleybolcu Büşra Kılıçlı idaresindeki 34 SK 9016 plakalı otomobil kavşaktan geçtiği esnada hafif ticari araç ile çarpıştı. Kaza sonucu hafif ticari araç sürücüsü A.A. hafif yaralanırken, Milli Voleybolcu Büşra Kılıçlı ve kızı kazayı burnu dahi kanamadan atlattı. Kazayı gören yoldaki diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye müdahale ederken, kazadan korkan minik kız sağlık ekipleri tarafından annesinin kucağında sakinleştirildi. Hafif ticari aracın sürücüsü olay yerinde yapılan müdahalesinin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

https://sputniknews.com.tr/20231108/mehmet-ali-erbil-trafik-kazasi-gecirdi-1077196872.html

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voleybol, milli sporcu, trafik kazası