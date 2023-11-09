https://sputniknews.com.tr/20231109/meteorolojiden-istanbul-dahil-28-il-icin-uyari-cok-siddetli-olacak--1077218137.html

Meteoroloji'den İstanbul dahil 28 il için uyarı: Çok şiddetli olacak

Meteoroloji'den İstanbul dahil 28 il için uyarı: Çok şiddetli olacak

Meteoroloji İstanbul dahil 28 il için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu. İşte il il hava durumu raporu. 09.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-09T06:59+0300

2023-11-09T06:59+0300

2023-11-09T06:59+0300

yaşam

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

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istanbul hava durumu

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey ve Kıyı Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Karadeniz, Tekirdağ, Kırşehir ve Yozgat çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların, Kuzey Ege kıyıları, Karadeniz kıyıları (Sinop hariç) ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Balıkesir, Çanakkale ve Manisa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.MARMARAParçalı ve çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli çevreleri dışında bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Balıkesir ve Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.EGEParçalı ve çok bulutlu, İzmir, Aydın, Manisa, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kuzey Ege kıyıları ile Manisa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyorAKDENİZParçalı ve çok bulutlu, Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.İÇ ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, kuzeybatısı ile Kırşehir ve Yozgat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde (Sinop hariç) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.DOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

https://sputniknews.com.tr/20231108/meteoroloji-uzmanlari-uyardi-siddetli-kar-yagisi-icin-geri-sayim-basladi-la-nina-kisi-geliyor-1077173463.html

marmara denizi

marmara bölgesi

istanbul

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