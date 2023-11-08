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Meteoroloji uzmanları uyardı, şiddetli kar yağışı için geri sayım başladı: La Nina kışı geliyor
Meteoroloji uzmanları uyardı, şiddetli kar yağışı için geri sayım başladı: La Nina kışı geliyor
El Nino yazından sonra La Nina kışı kapıda! Bu kış rekor seviyede soğukların ve şiddetli kar yağışının yaşanacağını söyleyen uzmanlar kasım ayına işaret etti... 08.11.2023, Sputnik Türkiye
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Türkiye'de son zamanların en sıcak yazı bu sene yaşandı. 2023 yazı tarihe geçti ve artarda sıcaklık rekorları kırıldı. Hava sıcaklıklarının 49,5 derecelere kadar çıktığı günlerin ardından ekim ayının gelmesi ile kış etkisini yavaş yavaş göstermeye başladı. Meteoroloji uzmanları, dondurucu soğukların kapıda olduğunu söylerken El Nino yazından sonra La Nina kışı için uyarılarda bulundu.Kış ne zaman gelecek?Dondurucu soğuklar kapıda. Kasım ayı ile birlikte kışa tam anlamıyla giriş yapılacak. Meteoroloji uzmanları, yaz aylarındaki sıcak hava dalgası El-Nino'nun kasım ayında yerini soğuk hava dalgası La-Nina'ya bırakacağını söylüyor. Ülkemizde kasım ayından itibaren dondurucu soğukların etkisini göstereceğini dile getiren uzmanlar, bu senenin aynı zamanda bol kar yağışlı geçeceğini öngörüyor.La Nina nedir?La Nina, Pasifik Okyanusu'nun ekvatoral bandındaki okyanus sıcaklıklarındaki değişikliklerin bir sonucu olarak birkaç yılda bir meydana gelen karmaşık bir hava durumu modelidir. Pasifik okyanusu üzerinde etkili olan bir hava akımına verilen ad olan La Nina döneminde, Orta Pasifik Okyanusu'nun doğu ekvator kısmındaki deniz yüzeyi sıcaklığında normalden 3–5 °C arasında düşüş meydana gelmektedir. La Nina'nın ortaya çıkması genellikle beş aydan daha uzun sürmektedir.Pasifik üzerinde bulunan basınç sistemlerine etki eden La Nina, Türkiye üzerinde direkt etki gösteremez fakat Pasifik üzerinde gösterdiği etki dolaylı yoldan Türkiye'yi de etkisi altına alır.
https://sputniknews.com.tr/20231107/meteoroloji-illeri-sayarak-uyardi-lapa-lapa-kar-geliyor-1077131602.html
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Meteoroloji uzmanları uyardı, şiddetli kar yağışı için geri sayım başladı: La Nina kışı geliyor

08:01 08.11.2023
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Kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2023
© AA
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El Nino yazından sonra La Nina kışı kapıda! Bu kış rekor seviyede soğukların ve şiddetli kar yağışının yaşanacağını söyleyen uzmanlar kasım ayına işaret etti. Peki, La Nina kışı ne demek? Bu kış nasıl geçecek?
Türkiye'de son zamanların en sıcak yazı bu sene yaşandı. 2023 yazı tarihe geçti ve artarda sıcaklık rekorları kırıldı. Hava sıcaklıklarının 49,5 derecelere kadar çıktığı günlerin ardından ekim ayının gelmesi ile kış etkisini yavaş yavaş göstermeye başladı. Meteoroloji uzmanları, dondurucu soğukların kapıda olduğunu söylerken El Nino yazından sonra La Nina kışı için uyarılarda bulundu.

Kış ne zaman gelecek?

Dondurucu soğuklar kapıda. Kasım ayı ile birlikte kışa tam anlamıyla giriş yapılacak. Meteoroloji uzmanları, yaz aylarındaki sıcak hava dalgası El-Nino'nun kasım ayında yerini soğuk hava dalgası La-Nina'ya bırakacağını söylüyor. Ülkemizde kasım ayından itibaren dondurucu soğukların etkisini göstereceğini dile getiren uzmanlar, bu senenin aynı zamanda bol kar yağışlı geçeceğini öngörüyor.

La Nina nedir?

La Nina, Pasifik Okyanusu'nun ekvatoral bandındaki okyanus sıcaklıklarındaki değişikliklerin bir sonucu olarak birkaç yılda bir meydana gelen karmaşık bir hava durumu modelidir. Pasifik okyanusu üzerinde etkili olan bir hava akımına verilen ad olan La Nina döneminde, Orta Pasifik Okyanusu'nun doğu ekvator kısmındaki deniz yüzeyi sıcaklığında normalden 3–5 °C arasında düşüş meydana gelmektedir. La Nina'nın ortaya çıkması genellikle beş aydan daha uzun sürmektedir.
Pasifik üzerinde bulunan basınç sistemlerine etki eden La Nina, Türkiye üzerinde direkt etki gösteremez fakat Pasifik üzerinde gösterdiği etki dolaylı yoldan Türkiye'yi de etkisi altına alır.
Kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2023
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Meteoroloji illeri sayarak uyardı: Lapa Lapa kar geliyor
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