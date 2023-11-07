https://sputniknews.com.tr/20231107/meteoroloji-illeri-sayarak-uyardi-lapa-lapa-kar-geliyor-1077131602.html

Meteoroloji illeri sayarak uyardı: Lapa Lapa kar geliyor

Meteoroloji illeri sayarak uyardı: Lapa Lapa kar geliyor

Meteoroloji'nin paylaştığı hava durumu raporunda, yeni hafta yurt genelinde yüksek sıcaklıklarla başlayacak. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava... 07.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-07T06:14+0300

2023-11-07T06:14+0300

2023-11-07T06:14+0300

kar

kış

kar yağışı

kar fırtınası

kar topu

kar tatili

yaşam

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/13/1076493332_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_46e5835c8a267dd2f81a9deaf8d87e77.jpg

Yoğun kar yağışı erken başlıyor. Hava sıcaklıkları tamamen değişiyor. Meteoroloji son dakika kodu ile illeri tek tek açıkladı. Türkiye'nin bazı bölgelerine kara kış erken geldi. MGM tarafından yeni hava durumu raporu yayınlandı. Çok sayıda il için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. İstanbul, Ankara ve İzmir dahil birçok ilde önümüzdeki günlerde hava sıcaklığında ani düşüşler görülecek.Kar yağışı ülkeye giriş yaptıVan ve Hakkari'de kar yağışı başladı. Doğuda etkili olan kar yağışı batıya doğru ilerliyor. Milyonlarca İstanbullu ise 'İstanbul'a kar ne zaman yağacak?' sorusuna yanıt arıyor. Uzmanlar kar yağışı ile ilgili detayları açıkladı.Uzmanlar kar yağışının bu yıl diğer senelere göre çok daha erken başlayacağını açıkladı. Yoğun kar yağışı ile ilgili tarih verildi. Karın başlamasına sadece günler kaldı.Beyaza büründüAğrı’da, Tendürek Dağı bölgesinde bulunan dağ köylerinde etkili olan kar yağışı etrafı beyaza bürüdü. Sabah evlerinden çıkan vatandaşlar, bembeyaz örtüyle karşılaşınca o anları cep telefonlarıyla kaydetti.Kasım ayı hem kar hem pastırma yazı olabilirKasım ayı için de tahminlerin yine soğuk havanın habercisi olduğunu ifade ediyor Bozyurt. “7-10 Kasım arasında yine çok ciddi bir soğuk hava kütlesi bekliyorum” diyerek bu soğuk hava sisteminin de kar yağışı getirebileceğini belirtiyor. Soğuk ve kar yağışlı günlerin ardından ise pastırma yazının geleceğini söylüyor:Bozyurt, "Aralıktan itibarense yoğun yağışlar bekliyorum. Ocak ve şubat aylarında da deniz etkili kar yağışları olabilir” dedi. “11 Kasım gibi yine bir yüksek basınç gelecek. Bir hafta ila 10 gün mevsim normalleri civarında veya biraz da mevsim normalinin üzerine çıkacak bir hava sıcaklığı olabilir.İstanbul'da kar hazırlığıUzmanlar İstanbul'a ne zaman kar yağacağı ile ilgili tahminlerini açıklarken son bilgi Vali Gül'den geldi.İstanbul’da karla hazırlık çalışmalarının başlandığını ifade eden Vali Gül, “Kış, yaklaşıyor. Kar yağışının ne kadar ve nasıl olacağı belli değil fakat kar yağdığında İstanbul’umuzda ne olacağı ve ne ile karşılaşılacağı belli. Karla mücadele noktasında alt yapı hizmetlerine kadar yapacağımız çalışmaları şimdiden planlayacağız” ifadelerini kullandı.Vali Gül ayrıca, "Özellikle meteorolojik verileri takip edelim. Okulların, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hastalığı olan kişilerin durumlarının planlamasını son dakika değil önceden planlayıp çalışmamız lazım" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20231106/meteoroloji-dikkat-cekerek-uyardi-beklenen-seviyenin-ustunde-1077106867.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kar ne zaman yağacak, istanbul kar, hava ne zaman soğuyacak, kış ne zaman gelecek, 7 kasım hava durumu, bugün hava durumu