https://sputniknews.com.tr/20231109/katarda-cia-mossad-zirvesi-hamasin-elindeki-rehineleri-kurtarma-plani-ele-alindi-1077242293.html
Katar'da CIA-Mossad zirvesi: 'Hamas'ın elindeki rehineleri kurtarma planı ele alındı'
Katar'da CIA-Mossad zirvesi: 'Hamas'ın elindeki rehineleri kurtarma planı ele alındı'
İngiliz Financial Times (FT) gazetesi, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns ile İsrail istihbarat servisi Mossad Direktörü David... 09.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-09T20:18+0300
2023-11-09T20:18+0300
2023-11-09T20:18+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
filistin
gazze
gazze şeridi
abd
abd
cia
mossad
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İsrail hükümeti üzerinde Hamas'ın elindeki rehinelerin serbest bırakılmasıyla ilgili baskı her geçen gün artarken CIA, Mossad ve Katar'dan üst düzey yöneticilerin Doha'da bir araya geldiği basına yansıdı.Görüşme hakkında bilgi sahibi olan bir diplomatın demecine dayanan FT, Burns ile Barnea'nın Katarlı yetkililerle Hamas'ın elindeki rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik planı istişare ettiğini belirtti.'3 günlük insani mola ilan edilebilir'Yaklaşık 20 rehinenin serbest bırakılmasını öngören plan için 3 günlük insani mola ilan edilebileceğini söyleyen diplomatik kaynak, müzakerelerin son günlerde başarılı bir şekilde ilerlediğini aktardı.Kaynak, 3 günlük molada abluka altındaki Gazze Şeridi'ne daha fazla insani yardım ulaştırılmasının da görüşüldüğünü kaydederken molanın bir diğer amacının Hamas'ın elindeki rehinelerin tam listesinin elde edilmesi olduğunu ifade etti.
https://sputniknews.com.tr/20231108/netanyahu-rehinelerimiz-serbest-birakilmadan-ateskes-olmayacak-1077215497.html
israil
filistin
gazze
gazze şeridi
abd
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israil, israil-filistin, filistin, gazze, gazze şeridi, abd, abd, cia, mossad, katar
israil, israil-filistin, filistin, gazze, gazze şeridi, abd, abd, cia, mossad, katar
Katar'da CIA-Mossad zirvesi: 'Hamas'ın elindeki rehineleri kurtarma planı ele alındı'
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İngiliz Financial Times (FT) gazetesi, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns ile İsrail istihbarat servisi Mossad Direktörü David Barnea'nın Katar'da Doha yönetiminden yetkililerle buluştuğunu yazdı.
İsrail hükümeti üzerinde Hamas'ın elindeki rehinelerin serbest bırakılmasıyla ilgili baskı her geçen gün artarken CIA, Mossad ve Katar'dan üst düzey yöneticilerin Doha'da bir araya geldiği basına yansıdı.
Görüşme hakkında bilgi sahibi olan bir diplomatın demecine dayanan FT, Burns ile Barnea'nın Katarlı yetkililerle Hamas'ın elindeki rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik planı istişare ettiğini belirtti.
'3 günlük insani mola ilan edilebilir'
Yaklaşık 20 rehinenin serbest bırakılmasını öngören plan için 3 günlük insani mola ilan edilebileceğini söyleyen diplomatik kaynak, müzakerelerin son günlerde başarılı bir şekilde ilerlediğini aktardı.
Kaynak, 3 günlük molada abluka altındaki Gazze Şeridi'ne daha fazla insani yardım ulaştırılmasının da görüşüldüğünü kaydederken molanın bir diğer amacının Hamas'ın elindeki rehinelerin tam listesinin elde edilmesi olduğunu ifade etti.