https://sputniknews.com.tr/20231109/katarda-cia-mossad-zirvesi-hamasin-elindeki-rehineleri-kurtarma-plani-ele-alindi-1077242293.html

Katar'da CIA-Mossad zirvesi: 'Hamas'ın elindeki rehineleri kurtarma planı ele alındı'

Katar'da CIA-Mossad zirvesi: 'Hamas'ın elindeki rehineleri kurtarma planı ele alındı'

İngiliz Financial Times (FT) gazetesi, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns ile İsrail istihbarat servisi Mossad Direktörü David... 09.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-09T20:18+0300

2023-11-09T20:18+0300

2023-11-09T20:18+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

filistin

gazze

gazze şeridi

abd

abd

cia

mossad

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İsrail hükümeti üzerinde Hamas'ın elindeki rehinelerin serbest bırakılmasıyla ilgili baskı her geçen gün artarken CIA, Mossad ve Katar'dan üst düzey yöneticilerin Doha'da bir araya geldiği basına yansıdı.Görüşme hakkında bilgi sahibi olan bir diplomatın demecine dayanan FT, Burns ile Barnea'nın Katarlı yetkililerle Hamas'ın elindeki rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik planı istişare ettiğini belirtti.'3 günlük insani mola ilan edilebilir'Yaklaşık 20 rehinenin serbest bırakılmasını öngören plan için 3 günlük insani mola ilan edilebileceğini söyleyen diplomatik kaynak, müzakerelerin son günlerde başarılı bir şekilde ilerlediğini aktardı.Kaynak, 3 günlük molada abluka altındaki Gazze Şeridi'ne daha fazla insani yardım ulaştırılmasının da görüşüldüğünü kaydederken molanın bir diğer amacının Hamas'ın elindeki rehinelerin tam listesinin elde edilmesi olduğunu ifade etti.

https://sputniknews.com.tr/20231108/netanyahu-rehinelerimiz-serbest-birakilmadan-ateskes-olmayacak-1077215497.html

israil

filistin

gazze

gazze şeridi

abd

katar

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israil, israil-filistin, filistin, gazze, gazze şeridi, abd, abd, cia, mossad, katar