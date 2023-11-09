https://sputniknews.com.tr/20231109/kanser-hastasi-gazzeli-cocuklar-turkiyeye-getirilecek-1077223859.html
Kanser hastası Gazzeli çocuklar Türkiye'ye getirilecek
Kanser hastası Gazzeli çocuklar Türkiye'ye getirilecek
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İsrail Sağlık Bakanı İle görüştük. tedavisi yarım kalan kanser hastası çocuklardan başlayarak hastaların sevk sürecinin güven... 09.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-09T10:47+0300
2023-11-09T10:47+0300
2023-11-09T11:07+0300
türkiye
gazze
çocuk
sağlık bakanlığı
fahrettin koca
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlığın bütçesine ilişkin TBMM'de yaptığı konuşmada Filistin'de tedavisi yarım kalan hastaların Türkiye'ye getirileceğini söyledi.Şiddetin hiçbir türünün kabul edilemeyeceğini söyleyen Bakan Koca, "İsrail Sağlık Bakanı ile görüştüm. Sağlık Bakanı ve bir hekim olarak şiddetin hiçbir türünün kabul edilemez olduğunu açıkça ifade ettim. Sağlık hizmetlerinin sürdürülememesinin açıklanamaz olduğunu konusunda mutabıkız. Türkiye Filistin dostluk hastanesinin Gazze’de kanser tedavisi veren tek hastane olduğunu ve artık hizmet veremez hale geldiğini ifade ettim. Bu durumun inkar edilecek hiçbir yeri yok" dedi.'Kanser hastası çocukları Türkiye’ye getirmeye başlayacağız'Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20231106/guterres-acikladi-gazze-icin-12-milyar-dolarlik-insani-yardim-cagrisi--1077129280.html
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gazze, çocuk, sağlık bakanlığı, fahrettin koca
gazze, çocuk, sağlık bakanlığı, fahrettin koca
Kanser hastası Gazzeli çocuklar Türkiye'ye getirilecek
10:47 09.11.2023 (güncellendi: 11:07 09.11.2023) Abone ol
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İsrail Sağlık Bakanı İle görüştük. tedavisi yarım kalan kanser hastası çocuklardan başlayarak hastaların sevk sürecinin güven içinde olması ve üzerlerine düşen sorumluluğu ifade ettim. Bu konuda bizimle mutabık kaldılar. En yakın sürede kanser hastası çocukları Türkiye'ye getireceğiz" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlığın bütçesine ilişkin TBMM'de yaptığı konuşmada Filistin'de tedavisi yarım kalan hastaların Türkiye'ye getirileceğini söyledi.
Şiddetin hiçbir türünün kabul edilemeyeceğini söyleyen Bakan Koca, "İsrail Sağlık Bakanı ile görüştüm. Sağlık Bakanı ve bir hekim olarak şiddetin hiçbir türünün kabul edilemez olduğunu açıkça ifade ettim. Sağlık hizmetlerinin sürdürülememesinin açıklanamaz olduğunu konusunda mutabıkız. Türkiye Filistin dostluk hastanesinin Gazze’de kanser tedavisi veren tek hastane olduğunu ve artık hizmet veremez hale geldiğini ifade ettim. Bu durumun inkar edilecek hiçbir yeri yok" dedi.
'Kanser hastası çocukları Türkiye’ye getirmeye başlayacağız'
Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:
"Masum çocukların tedavisin devamı konusunda üzerimizdeki sorumluluğu hatırlattım. Kendisi de bu konuda haklı olduğumuzu ifade etti. Çocuklar başta olmak üzere hastaların Mısır’a ambulanslarla taşınması ve oradan uçak ambulanslarla Türkiye’ye getirilerek tedavi edilmesi için hazır beklediğimizi ifade ettim. En yakın sürede kanser hastası çocukları Türkiye’ye getirmeye başlayacağız. Ayrıca, Bugün yola çıkması beklenen gemi ile ilaç, tıbbi cihaz, 8 adet sahra hastanesi, 20 ambulans ve tıbbi sarf dail yaklaşık 500 ton yardım ekipmanı ulaştırıyoruz."