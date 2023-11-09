https://sputniknews.com.tr/20231109/kanser-hastasi-gazzeli-cocuklar-turkiyeye-getirilecek-1077223859.html

Kanser hastası Gazzeli çocuklar Türkiye'ye getirilecek

Kanser hastası Gazzeli çocuklar Türkiye'ye getirilecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İsrail Sağlık Bakanı İle görüştük. tedavisi yarım kalan kanser hastası çocuklardan başlayarak hastaların sevk sürecinin güven... 09.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-09T10:47+0300

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türkiye

gazze

çocuk

sağlık bakanlığı

fahrettin koca

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlığın bütçesine ilişkin TBMM'de yaptığı konuşmada Filistin'de tedavisi yarım kalan hastaların Türkiye'ye getirileceğini söyledi.Şiddetin hiçbir türünün kabul edilemeyeceğini söyleyen Bakan Koca, "İsrail Sağlık Bakanı ile görüştüm. Sağlık Bakanı ve bir hekim olarak şiddetin hiçbir türünün kabul edilemez olduğunu açıkça ifade ettim. Sağlık hizmetlerinin sürdürülememesinin açıklanamaz olduğunu konusunda mutabıkız. Türkiye Filistin dostluk hastanesinin Gazze’de kanser tedavisi veren tek hastane olduğunu ve artık hizmet veremez hale geldiğini ifade ettim. Bu durumun inkar edilecek hiçbir yeri yok" dedi.'Kanser hastası çocukları Türkiye’ye getirmeye başlayacağız'Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:

https://sputniknews.com.tr/20231106/guterres-acikladi-gazze-icin-12-milyar-dolarlik-insani-yardim-cagrisi--1077129280.html

türkiye

gazze

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