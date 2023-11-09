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İstanbul'da zincirleme kaza: 7 araç çarpıştı, yaralılar var
İstanbul'da zincirleme kaza: 7 araç çarpıştı, yaralılar var
Bağcılar’da 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı. Karşı şeride geçerek zincirleme kazaya neden olan sürücü gözaltına alındı. 09.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-09T13:16+0300
2023-11-09T13:16+0300
türkiye
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zincirleme kaza
istanbul
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İpekyolu Caddesi’nde hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek 3 araca çarpıp kendi şeridine geri dönerek, yolun ortasında yan durdu. Diğer sürücüler ise frene basarak durmaya çalıştı. Yolun yağıştan dolayı kaygan olması nedeniyle sürücüler duramayınca zincirleme kaza meydana geldi. 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 9 kişi yaralanırken, araçlarda hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptığı yaralıları hastaneye kaldırdı.Kazadan dolayı bölgede uzun araç kuyruğu oluştu. Kazaya sebebiyet veren 34 VA 4066 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.'Ben yerde falan sürüklendim'Zincirleme kazaya karışan servis minibüsünün şoförü Ertuğrul Simar, kazanın ardından aracından indiğinde bir otomobilin çarpması ile yerde sürüklendiğini belirterek, “Yukarıdan aşağıya doğru geliyordum. Hızım 50-60 kilometre arasıydı. Aşağıdaki araca vurmayayım diye, insanlar da var biçmeyeyim diye kendim frene asılınca araba yağıştan dolayı yan döndü. Yan dönünce de direğe vurduk. Akü kutup başlarını falan hepsini söküp attı. Öyle olmasaydı arabayı yana çekecektim ben zaten. Fırsat olmadı. Ondan sonra geldi bir polis eskortu bana vurdu. Yanımdan bir kamyon teğet geçti. Allahtan beni ezmedi. Ondan sonra bir araç bana vurdu. Ben yerde falan sürüklendim. Diğer arabada gelip bizim arabaya vurdu. Olay bundan ibaret. Diğer taraftaki kazadan haberim yok” dedi.Kaza yerinde bulunan Salih Akpolat ise, “Arkadaşın anlattığına göre kaza meydana gelirken eskort arabası gelip arkadaşa vurmuştur. Polis arabası depo tarafından vuruyor. İlk başta ileride kaza olmuştu zaten. Bu araçta normal geliyordu. Çarpmamak için direğe vurdu. Durduğu yerde ise eskort araç gelip ona vurmuştur” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231102/temde-18-araclik-zincirleme-kaza-7-kilometre-kuyruk-olustu--1077016754.html
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zincirleme, zincirleme kaza, istanbul
zincirleme, zincirleme kaza, istanbul

İstanbul'da zincirleme kaza: 7 araç çarpıştı, yaralılar var

13:16 09.11.2023
© İHA / SENAT DESTANOĞLUİstanbul'da zincirleme kaza: 7 araç çarpıştı, yaralılar var
İstanbul'da zincirleme kaza: 7 araç çarpıştı, yaralılar var - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2023
© İHA / SENAT DESTANOĞLU
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Bağcılar’da 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı. Karşı şeride geçerek zincirleme kazaya neden olan sürücü gözaltına alındı.
İpekyolu Caddesi’nde hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek 3 araca çarpıp kendi şeridine geri dönerek, yolun ortasında yan durdu.
Diğer sürücüler ise frene basarak durmaya çalıştı. Yolun yağıştan dolayı kaygan olması nedeniyle sürücüler duramayınca zincirleme kaza meydana geldi. 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 9 kişi yaralanırken, araçlarda hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptığı yaralıları hastaneye kaldırdı.
Kazadan dolayı bölgede uzun araç kuyruğu oluştu. Kazaya sebebiyet veren 34 VA 4066 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

'Ben yerde falan sürüklendim'

Zincirleme kazaya karışan servis minibüsünün şoförü Ertuğrul Simar, kazanın ardından aracından indiğinde bir otomobilin çarpması ile yerde sürüklendiğini belirterek, “Yukarıdan aşağıya doğru geliyordum. Hızım 50-60 kilometre arasıydı. Aşağıdaki araca vurmayayım diye, insanlar da var biçmeyeyim diye kendim frene asılınca araba yağıştan dolayı yan döndü. Yan dönünce de direğe vurduk. Akü kutup başlarını falan hepsini söküp attı. Öyle olmasaydı arabayı yana çekecektim ben zaten. Fırsat olmadı. Ondan sonra geldi bir polis eskortu bana vurdu. Yanımdan bir kamyon teğet geçti. Allahtan beni ezmedi. Ondan sonra bir araç bana vurdu. Ben yerde falan sürüklendim. Diğer arabada gelip bizim arabaya vurdu. Olay bundan ibaret. Diğer taraftaki kazadan haberim yok” dedi.
Kaza yerinde bulunan Salih Akpolat ise, “Arkadaşın anlattığına göre kaza meydana gelirken eskort arabası gelip arkadaşa vurmuştur. Polis arabası depo tarafından vuruyor. İlk başta ileride kaza olmuştu zaten. Bu araçta normal geliyordu. Çarpmamak için direğe vurdu. Durduğu yerde ise eskort araç gelip ona vurmuştur” ifadelerini kullandı.
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde 18 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2023
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TEM'de 18 araçlık zincirleme kaza: 7 kilometre kuyruk oluştu
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