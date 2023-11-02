https://sputniknews.com.tr/20231102/temde-18-araclik-zincirleme-kaza-7-kilometre-kuyruk-olustu--1077016754.html
TEM'de 18 araçlık zincirleme kaza: 7 kilometre kuyruk oluştu
TEM'de 18 araçlık zincirleme kaza: 7 kilometre kuyruk oluştu
TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde 18 aracın karıştığı trafik kazasında İstanbul istikametinde 7 kilometrelik araç kuyruğu oluşurken, otoyol 2 saatin ardından... 02.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-02T23:50+0300
2023-11-02T23:50+0300
2023-11-02T23:50+0300
türkiye
tem otoyolu
zincirleme kaza
trafik kazası
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TEM'de 18 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kaza, İzmit ilçesi TEM Otoyolu geçişi Kapandere mevkiinde İstanbul istikametinde yaşandı.Edinilen bilgiye göre, yağış sebebiyle kayganlaşan yolda, farklı noktalarda 18 araç zincirleme trafik kazasına karıştı. Çarpmanın şiddetiyle 4 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar hastaneye götürüldü. Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikameti trafiğe kapanırken 7 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Polis ekiplerince güvenlik önlemleri alınırken, kaza yapan araçlar yoldan kaldırıldı. 2 saatlik çalışmanın ardından trafik normal seyrine döndü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
https://sputniknews.com.tr/20231102/istanbulda-kuvvetli-saganak-trafik-yogunlugu-yuzde-90a-ulasti-1077008589.html
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tem otoyolu, zincirleme kaza, trafik kazası
tem otoyolu, zincirleme kaza, trafik kazası
TEM'de 18 araçlık zincirleme kaza: 7 kilometre kuyruk oluştu
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TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde 18 aracın karıştığı trafik kazasında İstanbul istikametinde 7 kilometrelik araç kuyruğu oluşurken, otoyol 2 saatin ardından trafiğe açıldı.
TEM'de 18 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kaza, İzmit ilçesi TEM Otoyolu geçişi Kapandere mevkiinde İstanbul istikametinde yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, yağış sebebiyle kayganlaşan yolda, farklı noktalarda 18 araç zincirleme trafik kazasına karıştı. Çarpmanın şiddetiyle 4 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar hastaneye götürüldü.
Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikameti trafiğe kapanırken 7 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Polis ekiplerince güvenlik önlemleri alınırken, kaza yapan araçlar yoldan kaldırıldı. 2 saatlik çalışmanın ardından trafik normal seyrine döndü.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.