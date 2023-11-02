https://sputniknews.com.tr/20231102/temde-18-araclik-zincirleme-kaza-7-kilometre-kuyruk-olustu--1077016754.html

TEM'de 18 araçlık zincirleme kaza: 7 kilometre kuyruk oluştu

TEM'de 18 araçlık zincirleme kaza: 7 kilometre kuyruk oluştu

TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde 18 aracın karıştığı trafik kazasında İstanbul istikametinde 7 kilometrelik araç kuyruğu oluşurken, otoyol 2 saatin ardından... 02.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-02T23:50+0300

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türkiye

tem otoyolu

zincirleme kaza

trafik kazası

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TEM'de 18 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kaza, İzmit ilçesi TEM Otoyolu geçişi Kapandere mevkiinde İstanbul istikametinde yaşandı.Edinilen bilgiye göre, yağış sebebiyle kayganlaşan yolda, farklı noktalarda 18 araç zincirleme trafik kazasına karıştı. Çarpmanın şiddetiyle 4 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar hastaneye götürüldü. Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikameti trafiğe kapanırken 7 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Polis ekiplerince güvenlik önlemleri alınırken, kaza yapan araçlar yoldan kaldırıldı. 2 saatlik çalışmanın ardından trafik normal seyrine döndü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

https://sputniknews.com.tr/20231102/istanbulda-kuvvetli-saganak-trafik-yogunlugu-yuzde-90a-ulasti-1077008589.html

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tem otoyolu, zincirleme kaza, trafik kazası